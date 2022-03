Rio Grande do Sul Segurança Pública do Rio Grande do Sul ganha um centro especializado em perícias criminais

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Imóvel em Porto Alegre abrigará diversos setores do Instituto-Geral de Criminalística. (Foto: Divulgação/SSP-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (21), será inaugurado em Porto Alegre o Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais (Ceprec). Um prédio na rua Álvaro Guaspari nº40 (bairro Floresta) reunirá departamentos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) que estavam sem endereço definitivo desde o incêndio que destruiu a sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em julho do ano passado.

Um dos destaques das novas instalações é um equipamento norte-americano conhecido como “indexador balístico”, que proporciona exames periciais mais aprimorados no que se refere a crimes com armas-de-fogo. O sistema está entre os mais avançados do mundo, sendo utilizado por 80 países, inclusive no âmbito da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

A ferramenta permite, por exemplo, a criação de um banco de imagens digitalizadas de itens periciados, bem como o cruzamento de dados. Dentre outras vantagens está a de agilizar e qualificar a associação entre um projétil encontrado em determinada cena de crime e a munição recolhida em outro incidente. E tem mais, conforma ressalta o vice-governador e titular da SSP, Ranolfo Vieira Junior:

“Ao aprimorar as comparações e o cruzamento de informações de perícias balísticas do IGP, o indexador também vai auxiliar a Polícia Civil na realização de estudos do modus operandi das quadrilhas e das rotas que as armas fazem no Estado, colaborando ainda para o trabalho de abordagens e apreensões pela Brigada Militar”.

Concretizada por meio de convênio com o governo gaúcho, a aquisição do indexador balístico custou cerca de R$ 4,5 milhões. Os recursos foram disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que cedeu R$ 3,32 milhões, e pelo Ministério Público Estadual (MP-RS), que contribuiu com mais de R$ 1,1 milhão.

Regulamentado por decreto federal em junho do ano passado, o Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB) tem por objetivo cadastrar armas-de-fogo e armazenar características detalhadas de projéteis e estojos de munição deflagrados, com base os registros de crimes. O sistema é ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e atende a demandas nacionais, estaduais e distritais.

Novas instalações

Espécie de “quartel-general” especializado e com 12 mil metros-quadrados, o Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais será oficialmente inaugurado às 15h, próximo à Estação Rodoviária.

A unidade reunirá em um mesmo endereço os Departamentos de Perícias Laboratoriais, Criminalística e Identificação, bem como o Laboratório de Papiloscopia. Também abrigará setores administrativos e o comando do Instituto-Geral de Perícias, além de um museu sobre o assunto. Já os Departamentos de Identivicação e Medicina Legal continuam funcionando, respectivamente, nas avenidas Azenha e Ipiranga.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul