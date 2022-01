Porto Alegre “Segurança pública também é com o município. Estamos fazendo a nossa parte”, diz prefeito de Porto Alegre

Por Marcelo Warth Neto | 10 de janeiro de 2022

Melo deu a declaração após ataques com pedras a veículos perto da antiga ponte do Guaíba Foto: Giulian Serafim/PMPA Melo deu a declaração após ataques com pedras a veículos perto da antiga ponte do Guaíba. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Após novos ataques com pedras a veículos na Freeway, perto da antiga ponte do Guaíba, em Porto Alegre, na semana passada, o prefeito Sebastião Melo afirmou, nesta segunda-feira (10), que a segurança pública também é responsabilidade do município.

“A prefeitura está agindo para retirar todo e qualquer obstáculo da região em que estão ocorrendo ataques com o uso de pedras. Segurança pública também é com o município. Estamos fazendo a nossa parte”, escreveu Melo nas redes sociais.

“Nossas equipes estão realizando uma limpeza no entorno da antiga ponte do Guaíba para retirar objetos que possam levar risco às pessoas. Além do recolhimento de pedras soltas, estamos fazendo a capina e roçada do local”, prosseguiu o prefeito.

Na noite de quarta-feira (05), pelo menos seis veículos, entre eles uma ambulância e um ônibus, foram atingidos por pedras na Freeway. Nenhum motorista chegou a parar na rodovia após os ataques.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ninguém ficou ferido. O autor das pedradas não foi identificado. Normalmente, criminosos cometem esse tipo de ataque para assaltar os condutores.

Em junho do ano passado, uma mulher de 45 anos morreu após o veículo em que ela estava com o marido ter sido atingido por um paralelepípedo na região.

