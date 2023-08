Notícias “Sei dos riscos que corro em solo brasileiro”, diz Bolsonaro durante homenagem em Goiânia

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Ex-presidente recebeu o título de cidadão goiano. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o título de cidadão goiano, em Goiânia. Durante seu discurso, Bolsonaro lembrou que passou três meses nos Estados Unidos e afirmou que decidiu retornar ao Brasil “mesmo sabendo dos riscos que corre em solo brasileiro”.

Sem fazer referência às polêmicas envolvendo o caso das joias e o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, Bolsonaro criticou o governo Lula e disse que “passamos por um momentos difícil”.

“Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder”, disse.

A fala de Bolsonaro se refere às investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm como alvo pessoas próximas e ele. A suspeita é de participação em um esquema de venda ilegal de presentes recebidos por Bolsonaro durante compromissos oficiais. O dinheiro obtido com a venda, diz a PF, seria destinado ao ex-presidente.

Entre os alvos da investigação está o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, que está preso. Um dia antes da declaração do ex-presidente em Goiânia, o advogado de Mauro Cid, Cezar Bitencourt, afirmou que o cliente faria uma confissão à PF, afirmando que a venda de joias ocorreu a mando de Bolsonaro.

Também na quinta-feira (17), o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Momento difícil

O ex-presidente foi homenageado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde recebeu o título de cidadão goiano, no plenário da Casa. A homenagem foi dividida em dois momentos, uma no Plenário e outra em um auditório repleto de apoiadores e que começou com um culto. Bolsonaro foi cumprimentado por autoridades e recebeu honras ao mérito.

Em seu discurso, Bolsonaro lamentou a prisão dos envolvidos com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Segundo ele, “essas pessoas tiveram a liberdade surrupiada”.

“Somos contra a legalização das drogas, defendemos a liberdade de expressão, mas passamos por um momento difícil que ficará para trás. Outro chegou ao poder, mas isso é passageiro. […] O ex mais querido do Brasil sempre estará ao lado do povo”, disse Bolsonaro a uma plateia inflamada, ao som de “mito”.

Ainda de acordo com o ex-presidente, “o momento servirá como vacina para o povo no futuro”.

Depoimento

Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que Bolsonaro pediu para que ele invadisse as urnas eletrônicas durante as eleições de 2022. Além disso, o ex-presidente teria oferecido um indulto presidencial ao hacker caso ele fosse preso ou condenado por interferir no processo eleitoral.

“Apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli, de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. Ele queria que eu autenticasse a lisura das eleições, das urnas. E por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro”, disse o hacker na oitiva.

Bolsonaro também está no centro da investigação que apura a venda de joias por assessores do ex-mandatário. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, teria vendido um relógio Rolex para uma loja de luxo nos Estados Unidos.

