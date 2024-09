Política Seis em cada dez municípios brasileiros só têm homens na disputa pelas prefeituras

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Em alguns Estados, como o RS, mais de 70% das cidades terão um homem como prefeito a partir do próximo ano Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Em alguns Estados, como o RS, mais de 70% das cidades terão um homem como prefeito a partir do próximo ano. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Independentemente de quem sair vencedor nas eleições municipais de outubro, os habitantes de pelo menos 3.402 cidades do Brasil já sabem que serão comandados por homens a partir de janeiro de 2025.

Nesses municípios – 61% das 5.569 cidades brasileiras que elegerão seus prefeitos em outubro –, há apenas candidatos do sexo masculino na disputa pelo cargo, de acordo com levantamento feito pela CNN com base nos dados de registros de candidaturas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em alguns Estados, mais de 70% das cidades terão um homem como prefeito a partir do próximo ano. São os casos de Espírito Santo (76,92%), Rio Grande do Sul (73,44%), Minas Gerais (72,1%), Mato Grosso (70,42%) e Piauí (70,09%). No RS, 365 dos 497 municípios só têm homens na disputa.

Segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), atualmente há 4.875 prefeitos do sexo masculino em todo o Brasil – o número representa 87,5% do total de cidades do País. Mais da metade da população brasileira –51,5% – é composta por mulheres.

