Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Instituto Nacional do Câncer ensina que pequenas mudanças na rotina podem evitar 30% dos casos da doença. (Foto: Reprodução)

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de intestino atinge cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil. A neoplasia é a terceira mais comum no país, e é caracterizada por tumores que se iniciam em uma parte do intestino grosso chamada de cólon, ou no final do órgão, região conhecida como reto.

Outros nomes para a doença são câncer de cólon, ou colorretal. O mês de março, dentro de uma campanha chamada Março Azul-marinho, é dedicado à divulgação de informações sobre a doença. Se detectado precocemente, o câncer de intestino é tratável e o paciente pode ser curado.

O mais comum é que os tumores detectados nessa região surjam a partir da presença de pequenas lesões benignas nas paredes do intestino (pólipos).

O Inca ensina que, para prevenir que a doença se desenvolva, é importante fazer pequenas mudanças na rotina do dia a dia. Algumas dicas simples podem evitar até 30% dos casos de câncer do intestino, segundo o órgão.

Confira: Apostar em uma alimentação rica em vegetais; Limitar carnes vermelhas a até 500 gramas por semana; Evitar carnes processadas; Manter a vida ativa; Manter o peso corporal dentro do limite considerado saudável; Evitar bebidas alcoólicas.

Quando ir ao médico

É recomendado consultar o gastroenterologista ou clínico geral quando os sintomas duram mais de 1 mês, principalmente quando a pessoa possui mais de 50 anos e possui algum outro fator de risco. Isso porque há maior probabilidade de ser câncer de intestino, sendo importante realizar exames para que a alteração seja identificada ainda na fase inicial e o tratamento seja mais efetivo.

Como saber se é câncer de intestino

Para verificar que os sintomas apresentados pela pessoa são de câncer de intestino, o médico indica a realização de alguns exames diagnósticos, sendo os principais: Exame de fezes: ajuda a identificar a presença de sangue oculto ou de bactérias responsáveis por alterar o trânsito intestinal; Colonoscopia: é utilizada para avaliar as paredes do intestino quando existem sintomas ou presença de sangue oculto nas fezes; Tomografia computadorizada: é usada quando não é possível fazer a colonoscopia, como no caso de alterações da coagulação ou dificuldade respiratória, por exemplo.

Antes de fazer estes exames, o médico pode ainda pedir algumas alterações na dieta e no estilo de vida para confirmar que os sintomas não estão sendo produzidos por situações menos graves como intolerâncias alimentares ou Síndrome do Intestino Irritável.

