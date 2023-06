Política Seis senadores que participaram da sabatina de Zanin foram investigados na Operação Lava-Jato; veja quem são

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

São eles: Renan Calheiros, Ciro Nogueira, Eduardo Braga, Jader Barbalho, Omar Aziz e Marcelo Castro. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Ao menos seis senadores que participaram nessa quarta-feira (21), da sabatina do advogado Cristiano Zanin na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal foram investigados ou denunciados no âmbito da Operação Lava-Jato. São eles: Renan Calheiros (MDB-AL), Ciro Nogueira (PP-PI), Eduardo Braga (MDB-AM), Jader Barbalho (MDB-PA), Omar Aziz (PSD-AM) e Marcelo Castro (MDB-PI).

Outros cinco senadores chegaram a ser citados em delações ou no processo, mas não constam como investigados. Já o relator da indicação Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) teve o irmão e ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo denunciado a partir de apurações da Lava-Jato.

Zanin é o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado defendeu o petista nas ações da Lava-Jato. Lula chegou a ser condenado e preso no âmbito da operação. Em março de 2021 o ministro Edson Fachin, contudo, atendeu pedido da defesa e anulou todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) nas ações penais contra o atual presidente, o que é considerada uma das mais importantes vitórias na carreira do advogado.

Um assunto recorrente na sabatina da CCJ tem sido justamente a atuação de Zanin na Lava-Jato. O senador e ex-juiz da operação Sergio Moro (União Brasil-PR) perguntou ao advogado se irá se declarar suspeito nas ações ligadas a operação.

“Os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por este Senado, eu não poderei vir a julgar este processo, esta causa, se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, em questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo”, respondeu o defensor.

Confira a seguir quem são os senadores que foram alvos da Lava-Jato:

Renan Calheiros

Considerado um dos principais alvos da Lava-Jato. Foi acusado de corrupção no âmbito de contratação realizada pela Transpetro, de receber R$ 1 milhão em troca de apoio a propostas legislativas de interesse da Odebrecht no Senado e de ter participado do chamado “Quadrilhão do MDB”. Já teve mais de 15 investigações arquivadas – a última aconteceu na terça-feira (20).

Ciro Nogueira

Denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava-Jato. Ciro foi acusado de receber propina de R$ 7,3 milhões da Odebrecht em troca de atuação no Congresso. Ele também respondeu por suposta obstrução a uma investigação da Lava-Jato e por recebimento de propinas para que o PP apoiasse o PT nas eleições de 2014 e para defender os interesses da OAS, mas esses casos foram arquivados pelo Supremo Tribunal Federal.

Eduardo Braga

Investigado em inquérito sobre o pagamento de propina a parlamentares do MDB em troca de apoio à campanha de Dilma Rousseff (PT) em 2014. Também teria recebido, quando governador do Amazonas, pagamentos do grupo Odebrecht relativos à construção da Ponte do Rio Negro, no Estado. Os dois casos foram arquivados.

Jader Barbalho

Denunciado em 2017 ao lado de José Sarney, Renan Calheiros, Edison Lobão, Romero Jucá e Valdir Raupp por suposto recebimento de propina paga por fornecedores da Petrobras e sua subsidiária Transpetro. O caso ficou conhecido como “quadrilhão do MDB”. O STF arquivou o inquérito em março deste ano.

Omar Aziz

Investigado após delação de ex-executivos da construtora Andrade Gutierrez apontarem o pagamento de propina ao senador e ex-ministro de Minas e Energia. Um empresário ligado a Aziz também teria pedido pagamentos à Odebrecht quando ele era governador do Amazonas. Investigação foi arquivada em 2018 pelo STF.

Marcelo Castro

De acordo com delação do empresário Ricardo Saud, o então deputado federal Marcelo Castro teria sido beneficiado em 2014 com propina de R$ 1 milhão da JBS.

Outros

Já o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e os senadores Otto Alencar (PSD-BA), Espiridião Amin (PP-SC), Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Romário (PL-RJ) chegaram a ser citados em delações ou no âmbito dos relatórios da Lava-Jato por supostos recebimentos de propinas, mas não constam como denunciados nem réus.

