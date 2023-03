Esporte Seleção Brasileira com grupo completo para amistoso contra Marrocos

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Ramon Menezes é o técnico interino da Seleção enquanto novo nome não chega. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Ramon Menezes é o técnico interino da Seleção enquanto novo nome não chega. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela primeira vez com grupo completo, o técnico Ramon Menezes comandou mais um treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira (21), em Tânger. Seguindo a preparação para o duelo amistoso contra o Marrocos, no próximo sábado (25), o treinador interino esboçou a possível equipe titular para o confronto.

De acordo com analistas esportivos, as poucas dúvidas são no gol, entre Ederson e Weverton; no meio-campo, com Lucas Paquetá e Raphael Veiga brigando por uma vaga; e no ataque, no qual Rodrygo e Antony disputam posição. Andrey Santos e Vitor Roque, que foram destaques no Sul-Americano Sub-20, treinaram no time titular.

Desta forma, a escalação treinada na atividade desta terça-feira foi: Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Jr e Vitor Roque.

O Brasil volta a treinar nesta quarta-feira (22) em um campo anexo ao Estádio Ibn Batouta, palco do jogo contra os marroquinos. O duelo contra a seleção quarta colocada da última Copa do Mundo acontece no sábado, às 19h (de Brasília).

Rafael Veiga

Em sua primeira fala como jogador de Seleção Brasileira, o meia Raphael Veiga não teve como fugir de um assunto que soa óbvio para qualquer jogador do Palmeiras que chegar ao time nacional: Abel Ferreira. O português que dirige o Verdão é um dos nomes cogitados para assumir a vaga de Tite, que saiu após a última Copa do Mundo.

Em entrevista concedida nesta terça, Veiga enfatizou que entre brincadeiras, os palmeirenses deixaram claro a seu treinador que o queriam comandar o time da CBF.

“A brincadeira lá no Palmeiras já existiu, o pessoal comentando e brincando com ele, mas ele sempre deixou claro a permanência dele no Palmeiras. Essa questão agora sobre o treinador que vai vir, se é o Abel, estrangeiro, não sei, não cabe a nós. O que sei é que o Abel é um grande técnico.”

Depois do “lobby” informal, o meia do Alviverde foi mais direto ainda em sua propaganda do homem que o dirige no dia-a-dia. “O Abel, para mim, foi o melhor técnico que eu tive, o que mais me passou informações. Também os títulos que a gente ganhou fizeram com que eu crescesse muito. O Abel é um cara muito simples para passar as ideias dele, muito didático, você consegue entender muito bem aquilo que ele quer, os objetivos que ele quer. E o dia a dia de treinamentos também é muito bom. Caso o Abel viesse, a Seleção ia ganhar nisso, nos feedbacks e no dia a dia também, ele é um cara muito bom, melhor do que alguns da imprensa imaginam.”

