Esporte Seleção brasileira de vôlei masculino vence a Polônia pela Liga das Nações

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O time comandado pelo técnico Bernardinho superou o adversário por 3 sets a 1 Foto: Volleyballworld O time comandado pelo técnico Bernardinho superou o adversário por 3 sets a 1. (Foto: Volleyballworld) Foto: Volleyballworld

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com bons saques e inspirada no ataque, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Polônia na madrugada deste sábado (8), em Fukuoka, no Japão, pela Liga das Nações.

O time comandado pelo técnico Bernardinho superou o adversário por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/17, 21/25 e 25/23. Leal foi o grande pontuador do jogo. O oposto do Piacenza anotou 22 pontos.

Com o resultado, a seleção brasileira pulou para a quarta colocação na competição, com 16 pontos. A próxima partida do Brasil será no dia 18 deste mês, às 6h, contra a Holanda, nas Filipinas. Os brasileiros já estão classificados para a Olimpíada de Paris.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-de-volei-masculino-vence-a-polonia-pela-liga-das-nacoes/

Seleção brasileira de vôlei masculino vence a Polônia pela Liga das Nações

2024-06-08