Esporte Seleção Brasileira enfrenta o México em amistoso nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Amistoso é preparatório para a Copa América Foto: Rafael Ribeiro/CBF Amistoso é preparatório para a Copa América. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira de futebol masculino entra em campo contra o México na noite deste sábado (8), no primeiro dos dois últimos amistosos antes da Copa América, que começará no dia 20 deste mês nos Estados Unidos.

O duelo inicia às 21h30min no Estádio Kyle Field, com capacidade para mais de 100 mil torcedores. Localizado no Texas (EUA), o local costuma receber partidas de futebol americano.

O último embate entre as equipes foi realizado há mais de seis anos, na Copa do Mundo da Rússia, quando os brasileiros derrotaram os mexicanos por 2 a 0 nas oitavas de final.

O jogo deste sábado é o terceiro da Seleção sob comando do técnico Dorival Júnior. Em março, na primeira Data Fifa do ano, o Brasil venceu a Inglaterra no Estádio de Wembley, com um gol de Endrick. Na segunda partida, arrancou um empate em 3 a 3 contra a Espanha, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O segundo e último amistoso preparatório para a Copa América será contra os Estados Unidos, na quarta-feira (12).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-enfrenta-o-mexico-em-amistoso-nos-estados-unidos/

Seleção Brasileira enfrenta o México em amistoso nos Estados Unidos

2024-06-08