Seleção Brasileira inicia treinos para jogo decisivo contra a Argentina na terça-feira

23 de março de 2025

Seleção Brasileira fez penúltimo treino no DF em preparação para clássico contra a Argentina. (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira, sob o comando do técnico Dorival Jr, iniciou, com atrasos, seus preparativos para o aguardado confronto contra a Argentina, marcado para esta terça-feira (25), às 21h, em Buenos Aires. Este jogo faz parte das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e promete ser um desafio significativo para a equipe brasileira. A preparação começou logo após a vitória sobre a Colômbia, em Brasília, onde o Brasil venceu por 2 a 1.

O técnico da Seleção, Dorival, conta agora com quatro novos jogadores convocados para substituir atletas indisponíveis. Weverton, Beraldo, João Gomes e Ederson foram chamados para preencher as lacunas deixadas por Alisson e Gerson, que estão lesionados, além de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, que cumprem suspensão.

Vini treinou no domingo

A Seleção Brasileira realizou, nesse domingo (23), o penúltimo treino no Distrito Federal. Os jogadores realizaram atividade na Arena BRB Mané Garrincha. Destaque para Vini Jr., que voltou a treinar normalmente junto aos outros atletas após fazer atividades separadas no sábado (22). Na ocasião, o camisa sete apenas correu no entorno do gramado com o preparador físico da Seleção.

No entanto, se tratava apenas de um desgaste físico. O treino separado foi apenas para preservar o autor do gol decisivo contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Quem são os novos convocados da Seleção Brasileira?

Os novos convocados trazem uma mistura de experiência e juventude para a equipe. Weverton, um goleiro experiente, já atuou em várias competições internacionais.

Beraldo, por sua vez, é um defensor promissor que tem se destacado em seu clube. João Gomes e Ederson são meio-campistas versáteis, capazes de contribuir tanto na defesa quanto no ataque, oferecendo novas opções táticas para o treinador.

Essas mudanças são estratégicas, considerando as ausências de jogadores importantes. A expectativa é que os novos convocados se integrem rapidamente ao grupo e contribuam para o desempenho da equipe contra a Argentina.

Estratégias e expectativas para o confronto

O Brasil, atualmente em terceiro lugar com 21 pontos, busca uma vitória para se aproximar da classificação para a Copa do Mundo.

A partida promete ser intensa, com a Argentina precisando apenas de um empate para garantir sua vaga na Copa. A Seleção Brasileira, por sua vez, busca consolidar seu estilo de jogo e mostrar evolução desde a última partida.

O confronto entre Brasil e Argentina é sempre um dos mais aguardados no futebol mundial. Com a preparação em andamento e ajustes na equipe, a expectativa é de um jogo competitivo e emocionante.

A presença de novos jogadores e a possível recuperação de Vini Jr são fatores que podem influenciar o resultado final. Os torcedores aguardam ansiosos para ver como a Seleção Brasileira se sairá nesse desafio crucial.

2025-03-23