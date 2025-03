Seleção Com gol de Vini Jr. no fim, Brasil vence a Colômbia por 2 a 1 nas Eliminatórias

Na noite dessa quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 2 a 1, em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com o triunfo, o time comandado por Dorival Júnior subiu para a 2ª colocação, com 21 pontos, ficando atrás apenas da Argentina, adversária do Brasil na próxima terça (25), em Buenos Aires.

O primeiro tempo teve o Brasil saindo na frente com um gol de pênalti de Raphinha. No entanto, a reação colombiana não demorou e, em seguida, Luis Díaz deixou tudo igual no placar. Já na segunda etapa, nos acréscimos, Vini Jr. garantiu a vitória brasileira com um gol decisivo, ampliando para 2 a 1.

“Muito importante (o gol marcado). Estou muito feliz pela partida que a equipe fez. Merecíamos a vitória e eu esse gol, por tudo que tenho trabalhado. Devo muito a seleção por tudo que meus companheiros fazem por mim todo dia. Gol de alívio e felicidade. Que seja de virada de chave. Jogar na seleção é algo inexplicável. Cada vez que viemos para cá parece a primeira vez”, disse Vini ao final da partida.

O primeiro tempo da partida começou de forma promissora. Aos três minutos, uma jogada rápida pela direita resultou em pênalti sobre Vinícius Júnior. A ideia de Dorival Júnior parecia estar dando certo, com o time apresentando boa movimentação e dinâmica ofensiva.

Raphinha converteu a penalidade com tranquilidade e abriu o placar para o Brasil. A festa dos 70.024 torcedores presentes no Mané Garrincha foi breve.

Taticamente, a seleção brasileira adotava um 4-4-2, com Raphinha na esquerda, Rodrygo à direita e Vinícius Júnior formando dupla com João Pedro no centro do ataque. No entanto, o time não conseguiu manter o ritmo intenso e criativo dos primeiros minutos. O lance mais perigoso do Brasil no restante do primeiro tempo foi um chute de Rodrygo pela direita.

A Colômbia, por sua vez, passou a acreditar mais no jogo, e uma série de problemas se desenhou para o Brasil. Aos 15 minutos, Bruno Guimarães fez uma falta em Arias e recebeu cartão amarelo, o que o deixava pendurado para o próximo jogo.

Os temores sobre o meio-campo, que seriam adiados para o jogo seguinte, se concretizaram ainda no primeiro tempo, quando Gerson caiu em campo e pediu para sair. Com a lesão, a formação titular do setor foi desmontada aos 28 minutos, e Joelinton entrou em seu lugar. Sua entrada parecia ser um resgate pessoal, já que sua última aparição pela Seleção havia sido marcada por um cartão vermelho contra a Argentina, em 2023.

No entanto, o volante do Newcastle foi desarmado no lance que originou o gol de empate da Colômbia, marcado por Luís Díaz. Dorival reclamou de falta, mas o árbitro nada marcou. Para a seleção colombiana, foi mais um momento de afirmação, já que Díaz também havia sido protagonista em outras partidas contra o Brasil, incluindo o jogo em Barranquilla pelas Eliminatórias, quando marcou duas vezes, virando o placar.

O Brasil voltou para o segundo tempo com mais volume de jogo, mas sem empolgar. Vinícius Júnior, em seu primeiro jogo após ser eleito o melhor jogador do mundo, perdeu as duas chances mais claras de gol. Na primeira, uma boa defesa do goleiro Camilo Vargas; na segunda, optou por tocar para Raphinha, mesmo de frente para o gol.

A segunda oportunidade surgiu após uma jogada de Matheus Cunha, que substituiu João Pedro aos 14 minutos do segundo tempo. Mais um camisa 9 da seleção com desempenho discreto. Igor Jesus havia quebrado esse ciclo na era Dorival, mas a má fase no Botafogo o tirou da convocação atual.

Com os colombianos se recuperando e aumentando a pressão, o Brasil viu novos problemas surgirem. Em um lance de bola aérea, o goleiro Alisson e o zagueiro colombiano Sánchez se chocaram violentamente, com Sánchez desmaiando em campo. Ambos precisaram ser substituídos.

Dorival aproveitou a pausa para fazer mais mudanças. A entrada de Wesley, muito aplaudido pela torcida, foi uma das surpresas, assim como as substituições de André, no lugar de Bruno Guimarães, e Savinho, que substituiu Rodrygo, dando ao técnico mais opções para o duelo contra a Argentina.

Quando o empate parecia iminente, Vinícius Júnior resolveu a partida. Em uma jogada individual pela esquerda, ele disparou um chute forte de longa distância que encontrou o canto do goleiro Vargas. A consagração do melhor jogador do mundo veio, trazendo alívio e alegria para a Seleção de Dorival Júnior.

— Brasil: Alisson (Bento), Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Bruno Guimarães (André), Gerson (Joelinton), Raphinha, Rodrygo (Savinho), João Pedro (Matheus Cunha) e Vini.Jr (Léo Ortiz). Técnico: Dorival Júnior.

— Colômbia: Vargas, Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Lucumí, Mojica, Lerma, Richard Ríos, Arias (Carrascal), James Rodríguez (Castaño), Luis Díaz e Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo.

— Arbitragem: Alexis Herrera (Venezuela), auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (ambos da Venezuela). VAR: Juan Soto (Venezuela).

