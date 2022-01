Esporte Seleção Brasileira já está em Belo Horizonte, onde enfrenta o Paraguai nesta terça

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com retornos, Seleção Brasileira faz primeiro treino em Belo Horizonte. (Foto: CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira já está em Belo Horizonte, onde enfrentará o Paraguai nesta terça-feira (1º). Neste sábado (29), o técnico Tite comandou o primeiro treino do Brasil na capital mineira. Destaque para os retornos dos meio-campistas Lucas Paquetá e Fabinho, que cumpriram suspensão no empate frente ao Equador.

Na atividade, estiveram em campo apenas os jogadores que não começaram jogando em Quito, com exceção de Philippe Coutinho, que atuou por poucos minutos do jogo, substituído quando o lateral Emerson Royal foi expulso, ainda no primeiro tempo. O restante dos atletas fez apenas atividades regenerativas.

No campo da Toca da Raposa, CT do Cruzeiro, os jogadores realizaram um exercício de enfrentamento em campo reduzido com superioridade numérica. Em seguida, foram separados entre os de defesa e de ataque, em dois grupos que participaram de um treino técnico.

Para complementar a atividade, a Seleção Brasileira convidou ao treino o zagueiro Paulo e o lateral Weverton, ambos atletas das categorias de base do Cruzeiro.

“É um prazer voltar a Belo Horizonte. Fui nascido e criado em Venda Nova, no Jardim Europa. Será uma honra. Nunca tive a oportunidade de jogar no Mineirão. Quando subi para o profissional (do Internacional), o Mineirão estava em reforma, joguei só no Independência. Poder jogar no Mineirão com a camisa da Seleção, vai ser uma honra. Junto com a minha família presente”, contou o jogador em coletiva de imprensa.

A Seleção Brasileira voltou a treinar neste domingo (30). A primeira etapa foi de aquecimento, seguida de um enfrentamento de 10 contra 10 em campo reduzido. Na sequência, os atletas foram divididos para um “treino invisível” de 11 contra zero. Nesta etapa, Tite projetou situações táticas de olho no Paraguai. Para fechar os trabalhos, os jogadores que serão titulares (não divulgados) treinaram bolas paradas. Enquanto isso, o restante do elenco fez atividades técnicas específicas para cada posição.

Com treino fechado à imprensa, Tite faz mistério quando à escalação, que terá mudanças para a partida, já que Éder Militão e Emerson Royal cumprem suspensão. Como o elenco vem treinado na Toca da Raposa, o treinador foi presenteado com uma camisa de número 6 pelo Cruzeiro.

Antes de enfrentar o Paraguai, o Brasil ainda fará treino na segunda-feira (31). A bola rola na terça-feira, às 21h30 (de Brasília) no Mineirão. A partida terá gosto especial para o volante Fred, único mineiro do grupo e que pela primeira vez jogará no estádio mais emblemático de seu estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte