Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Experiência contém fotos 3D e 360 graus. (Foto: Prefeitura de Santos/Divulgação)

O acervo do Museu do Pelé, localizado em Santos, no litoral de São Paulo, já pode ser acessado de forma virtual. A experiência está disponível no site do portal Turismo Santos e é uma forma de atrair mais visitantes e mostrar aos internautas os atrativos que contam a trajetória do Rei do Futebol.

Segundo a Prefeitura de Santos, a visita virtual contém 96 fotos, entre imagens 3D e 360 graus. Com isso, é possível fazer um tour pelos 4.134m² do museu, onde o público tem à disposição documentos, camisas, chuteiras, bolas, condecorações, troféus, itens do acervo pessoal, áudios, filmes, fotos e textos sobre a história de Pelé.

A produção foi realizada pela empresa de tecnologia da informação santista Virtuality Tour 360 e seu lançamento integra as comemorações dos 476 anos de Santos.

A secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, Selley Storino, explica que a visita virtual foi adotada para aumentar a curiosidade dos turistas. “Assim eles podem se interessar em viajar para conhecer o espaço”, afirma, por meio de nota divulgada pela prefeitura.

Everton Ribeiro, responsável pela produção da visita virtual junto ao sócio Carlos Correia, explicou que o processo começou com a captura de aproximadamente 600 fotografias no museu. A partir daí, as imagens foram tratadas e inseridas em um software, criado pela Virtuality Tour 360, para a produção final.

Sobre o museu

Instalado nos antigos Casarões do Valongo (reconstruídos), o museu funciona de ça a , das 10h às 18h e apresenta a incrível trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol. No local, estão expostos documentos, camisas, chuteiras, bolas, condecorações e troféus, entre muitos outros itens do acervo pessoal do ‘Atleta do século XX’. No equipamento, o público também aprecia áudios, filmes, fotos e textos sobre a história de Pelé.

Atualmente, a principal atração é a exposição ‘O Início da Lenda – Pelé sob olhar do fotógrafo José Dias Herrera’, que mostra em grandes painéis e centenas de fotos, os primeiros dias do Rei do Futebol no Santos FC. E, recentemente, a visita ao local se tornou mais tecnológica e informativa com a instalação do sistema de áudio guide, que permite a descrição de passeios turísticos com uso de dispositivos eletrônicos e digitais com recursos de voz.

