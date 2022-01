Até a principal liga de golfe do mundo, o PGA Tour, homenageou Brady. “Mais tempo para o golfe”, dizia o post, com alguns vídeos de participações do jogador em torneios de celebridades.

Marido da top model brasileira Gisele Bündchen, o jogador é considerado o maior nome da história da modalidade. Principal campeão da NFL, com sete títulos do Super Bowl, é também o mais velho quarterback a conquistar o troféu, no ano passado, aos 43 anos. Nenhuma franquia em toda a História conseguiu sete vitórias no Super Bowl, como Brady.