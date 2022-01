Esporte Seleção brasileira masculina de handebol bate Argentina e é campeã do Sul-Centro

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Brasileiros demonstraram experiência e aproveitaram as oportunidades para administrar a partida e se superar. (Foto: CBHb/Divulgação)

A seleção brasileira masculina de handebol venceu a Argentina por 20 a 17, no sábado (29), e conquistou de forma invicta o Sul-Centro, no Ginásio Geraldão, no Recife. Em um jogo eletrizante do início ao fim, com as duas equipes se revezando no placar, os brasileiro demonstraram experiência e souberam aproveitar as oportunidades para administrar a partida e se superar quando estavam atrás no marcador.

O goleiro Rangel, com pelo menos dez defesas impressionantes, foi o destaque do time brasileiro. O artilheiro do jogo foi o ponta Rudolph, com cinco gols. Gustavo e Chiuffa marcaram quatro vezes. O MVP escolhido pela organização técnica do evento foi o pivô Rogério, que ao receber a placa fez questão de chamar o goleiro Rangel e entregar a honraria, demonstrando que o goleiro foi mesmo o diferencial da equipe na final.

O jogo começou com tudo. A Argentina abriu o placar logo no primeiro lance, mas depois viu Gustavo marcar duas vezes. Logo em seguida, Chiuffa fez mais três gols, abrindo 5 a 3. Os argentinos empataram em 5 a 5 com Parker e só não virou porque Rangel fez duas grandes defesas. Os 30 minutos iniciais terminaram com 10 a 10 no placar.

No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva e logo marcou dois gols, mas depois ficou 11 minutos sem marcar. O Brasil aproveitou para virar para 14 a 12, com Chiuffa, Gustavo, Petrus e João. Mas o adversário não se intimidou voltou a comandar o placar: 16 a 14.

Nos 15 minutos finais, o Brasil marcou com Gustavo e Rudolph, duas vezes. O placar estava 17 a 17, quando a Argentina perdeu um atleta, que tomou dois minutos. O Brasil aproveitou e virou com Haniel, fazendo 18 a 17. A Argentina teve a chance de empatar em um sete metros, mas Bombom, que ainda não tinha entrado na partida, defendeu e não permitiu um novo empate do adversário.

Nos dois minutos finais, Rangel voltou a defender três bolas impossíveis e viu Rudolph e Haniel fecharem o placar em 20 a 17.

Vela

Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze tiveram pouco tempo para desfrutar o ouro olímpico ganho em Tóquio. Poucos meses após a conquista, elas iniciaram a preparação para a Olimpíada de Paris, em 2024 – o ciclo mais curto e a percepção de que a concorrência está se movimentando serviram como motivação. Em meio a isso, a dupla encara uma preocupação que se tornou habitual entre os atletas de alto rendimento, e outra que é inerente a quem ama o esporte: a falta de patrocínio e as incertezas com a próxima geração da classe 49erFX na vela.

Nem mesmo o fato de conquistarem a glória olímpica duas vezes em sequência foi suficiente para que Martine e Kahena mantivessem o mesmo apoio financeiro do passado. A Petrobras deixou de patrocinar a dupla, que agora conta apenas com a Energisa. “É um ano de mudanças, e estamos esperando propostas, estamos abertas a patrocinadores. É um ciclo mais curto, e (poder fazer) toda a logística na Europa facilita”, diz Kahena.

As duas, porém, estão cientes de que a busca é difícil. “A gente perdeu praticamente todos os patrocinadores e estamos muito contentes de renovar com a Energisa. Infelizmente, muitos atletas olímpicos de destaque ficam em segundo plano na mídia brasileira, porque ainda somos um País muito centrado em um esporte só (o futebol)”, acrescenta Martine.

Apesar da queda no apoio financeiro, as bicampeãs olímpicas mantêm o foco nos treinos.

