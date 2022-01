Esporte Grêmio já é apontado por sites de apostas como favorito para vencer a Série B

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Não há dúvidas que essa edição da segunda divisão do campeonato brasileiro vai ser uma das mais disputadas Foto: Divulgação Não há dúvidas que essa edição da segunda divisão do campeonato brasileiro vai ser uma das mais disputadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol só começa em abril, mas sites de apostas já especulam os favoritos para vencer a competição. Não há dúvidas que essa edição da segunda divisão do campeonato brasileiro vai ser uma das mais disputadas e prestigiadas da história do futebol nacional.

De fato, a lista de times tradicionais e de possíveis candidatos ao título da Série B esse ano é bem extensa: Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Sport, Guarani, Ponte Preta e Chapecoense. Quem se antecipar, e realizar uma aposta no vencedor antes do torneio começar pode faturar altos lucros.

O apostador confiante no tricolor gaúcho, por exemplo, pode lucrar R$185 realizando uma aposta simples de R$100. Sendo assim, vamos dar uma olhada nos principais favoritos e nas cotações apresentadas pelas casas de apostas. As cotações apresentadas neste artigo foram pesquisadas na casa de apostas Betano.

No site BônusdeApostas.com, brasileiros têm acesso a ofertas, promoções de apostas grátis e a todos os bônus da Betano.

1- Gremio – 2.85

O Grêmio é apontado pela Betano como grande favorito para ser campeão da Série B. Acostumado a grandes conquistas internacionais até recentemente, o tricolor gaúcho se depara com uma nova realidade.

É bem verdade que o elenco formado para a disputa da segunda divisão é mais modesto do que de anos anteriores, mas é certamente muito acima da média do campeonato.

A diretoria gremista renovou com o técnico Vágner Mancini e não fez contratações de impacto, mas trouxe peças pontuais como o meia Benítez, o lateral Orejuela e o zagueiro Bruno Alves, todos vindo do São Paulo.

A permanência de Ferreira e Diego Souza também foram muito relevantes, assim como a limpa que foi feita no plantel, com as saídas de Douglas Costa, Borja, Rafinha, Everton, Cortês, Alisson, entre outros.

2- Cruzeiro – 3.75

O Cruzeiro passa por uma reformulação total em 2022, seu terceiro ano seguido na Série B. A situação de calamidade financeira ainda permanece evidente no clube, mas o ar positivo voltou com a chegada de Ronaldo Fenômeno a direção.

De forma até certo ponto surpreendente, o time azul de Minas aparece como segundo candidato mais bem cotado nos sites de apostas. Afinal, o Cruzeiro não figurou sequer entre os 10 primeiros colocados da Série B em nenhuma rodada do campeonato nos últimos dois anos.

Não há dúvidas que o novo técnico Paulo Pezzolano vai ter muito trabalho à beira do campo. Com o fim do transfer ban, algumas contratações interessantes chegaram e reforçaram o fragilizado elenco, como os zagueiros Maicon e Sidnei, e o atacante Edu, artilheiro da última Série B pelo Brusque.

3- Bahia – 6.5

O tricolor baiano acabou sendo rebaixado no ano passado, mesmo tendo um ótimo primeiro semestre e um início de Brasileirão razoável. O atual campeão da Copa do Nordeste se prepara para defender o título mais importante da região, mas não esconde de ninguém que o grande objetivo em 2022 é conseguir voltar para a Série A.

Mesmo com saídas importantes, como a do artilheiro Gilberto, do meia Rodriguinho e do goleiro Douglas, o Bahia é o terceiro time mais bem cotado pela Betano para vencer a Série B. A cotação 6.5 indica um retorno de R$650 para uma aposta simples de R$100. Nada mal para quem está botando fé que o Tricolor de Aço vai ser o grande campeão.

4- Vasco – 7.0

O Vasco é outro gigante do futebol brasileiro que aposta em uma reformulação total no seu departamento de futebol para conseguir retornar à elite. Carlos Brazil assume o posto de gerência e o técnico Zé Ricardo volta a São Januário para tentar repetir o bom trabalho exercido em 2017.

O elenco para a disputa da Série B ainda não está fechado, mas conta com muitas mudanças. Alguns nomes de peso deixaram a equipe, como o artilheiro Cano, o lateral Zeca, os volantes Rômulo e Andrey, além do zagueiro Leandro Castán. As chegadas mais importantes até agora foram dos meias Bruno Nazário e Vitinho, além do atacante Raniel.

Quem apostar antecipadamente que o título da Série B vai para a Colina histórica em 2022 pode embolsar uma boa grana. A cotação 7.0 significa que uma aposta simples de R$100 gera um lucro de R$600!

