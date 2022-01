Economia Brasil cria mais de 2,7 milhões de empregos com carteira assinada em 2021

31 de janeiro de 2022

O grande destaque foi o setor de serviços, que puxou a criação de vagas formais Foto: Agência Brasil O grande destaque foi o setor de serviços, que puxou a criação de vagas formais. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Ministério do Trabalho informou, nesta segunda-feira (31), que o Brasil criou 2,73 milhões de empregos com carteira assinada em 2021. Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), foram registradas 20,69 milhões de contratações e 17,96 milhões de demissões.

O resultado representa melhora na comparação com 2020, quando foram fechadas 191,45 mil vagas formais. Inicialmente, em janeiro de 2021, o governo chegou a informar que haviam sido criadas 142 mil vagas em 2020. Entretanto, esse número foi revisado, e o País passou a contabilizar fechamento de postos de trabalho.

Em dezembro, de acordo com os dados oficiais, foram fechadas 265,81 mil vagas de emprego com carteira assinada. Normalmente, o resultado é negativo no último mês de cada ano.

Ao final de dezembro de 2021, o Brasil tinha saldo de 41,289 milhões de empregos com carteira assinada. Isso representa aumento na comparação com dezembro de 2020, quando o estoque de empregos formais somava 38,55 milhões.

Noa ano passado, todos os setores registraram saldo positivo para a geração de empregos. O grande destaque foi o setor de serviços, que puxou a retomada da economia e a criação de vagas ao longo do ano, encerrando 2021 com 1,22 milhão de novos postos de trabalho. Na sequência, veio o comércio, com 643,75 mil vagas. Os dois setores haviam sido os mais impactados pela pandemia de coronavírus.

A indústria foi o terceiro setor que mais gerou empregos com carteira assinada, com 475,14 mil vagas. Depois, aparecem a construção, com 244,75 mil postos, e a agricultura, com 140,92 mil.

Em relação aos Estados, todos terminaram 2021 com resultados positivos na geração de empregos formais.

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.793,34 em dezembro do ano passado, o que representa queda real de R$ 115,85 em relação ao mesmo período de 2020 (R$ 1.909,19).

