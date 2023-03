A Seleção Brasileira teve duas baixas confirmadas a uma semana do primeiro compromisso do ano. O zagueiro Marquinhos e o atacante Richarlison foram cortados da lista anunciada pelo técnico interino Ramon Menezes e não estarão presentes no amistoso contra o Marrocos. A CBF confirmou que Bremer, da Juventus, e Yuri Alberto, do Corinthians, substituem a dupla. O atacante terá sua primeira oportunidade na Seleção.

O Brasil encara os africanos no sábado (25), às 18h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. A delegação já começou a chegar no país africano.

Marquinhos tem problemas na região abdominal e não entra em campo desde o dia 8 de março, quando o PSG perdeu para o Bayern de Munique na Champions League. Na ocasião, o defensor começou a partida, mas foi substituído com dores na costela no decorrer do duelo.

A situação de Richarlison é uma contusão muscular, sofrida no sábado (18). O atacante foi titular no empate do Tottenham com o Southampton, pela Premier League, mas deixou o gramado chorando sentindo dores com menos de cinco minutos de jogo. O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com os Spurs, que informaram que o jogador não estaria disponível.

Além de Marquinhos e Richarlison, o Brasil não contará com Neymar, que sequer foi convocado. O camisa 10 passou por uma cirurgia no tornozelo direito e não deve voltar a jogar nesta temporada.

Convocados

Goleiros: Ederson (Manchester City-ING), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras).

Defensores: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham-ING), Alex Telles (Sevilla-ESP), Renan Lodi (Nottingham Forest-ING), Ibañez (Roma-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP), Bremer (Juventus-ITA) e Robert Renan (Zenit-RUS).

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United-ING), João Gomes (Wolverhampton-ING), Lucas Paquetá (West Ham-ING) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Antony (Manchester United-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Rony (Palmeiras), Yuri Alberto (Corinthians), Vini Jr (Real Madrid-ESP), Vitor Roque (Athletico-PR).

Interino

Ramon Menezes está definido como treinador interino da Seleção Brasileira principal no primeiro desafio do novo ciclo, visando a Copa do Mundo de 2026.

Ele fez 17 jogos no comando da equipe sub-20 e somou 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de 72,5%. Ao todo, foram 40 gols marcados e 14 sofridos.

Aposentado da carreira de jogador em 2013, Menezes trabalha como treinador desde 2015 e teve nove passagens por oito clubes, a de maior destaque no Vasco, quando iniciou bem o Brasileiro, mas caiu em meio a efervescente processo político no clube com 56% de aproveitamento.