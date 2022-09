Vôlei Seleção Brasileira masculina comemora vaga no Mundial de vôlei e já mira a Argentina

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Equipe do Brasil busca o quarto título mundial. (Foto: Divulgação/VolleyballWorld)

Sem sustos, a Seleção Brasileira masculina de vôlei passou pelo Irã e carimbou na terça-feira o passaporte para as quartas de final do Campeonato Mundial. A vitória veio por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 25/23), em Gliwice (POL). Maior pontuador do jogo, o ponteiro Lean destacou o controle do time em quadra e já projetou o confronto das quartas de final contra a Argentina.

“Foi um bom jogo, e mais uma vez consegui me destacar, mas não olho isso, o importante é o resultado positivo. Nós estudamos muito bem o time iraniano, e não deixamos eles tomar o ritmo do jogo. Contra a Argentina, um clássico sul-americano, precisamos estar muito concentrados. Eles estão muito confiantes depois de quase ficar de fora da fase decisiva, venceram de forma convincente a Sérvia nas oitavas de final”, alertou.

Substituto do lesionado Lucarelli, o ponteiro Rodriguinho falou sobre a chance contra o irã. “Estou muito feliz com a oportunidade, apesar de ter sido por uma questão não muito boa, mas somos uma equipe unida e no momento que precisar todos estão prontos para corresponder. Sair com 3×0 é um grande resultado, ainda mais vendo que essas oitavas de final tiveram partidas bem apertadas”, destacou.

Já o técnico Renan Dal Zotto comentou a longa preparação que o Brasil teve entre o fim da primeira fase do Mundial e o confronto diante do Irã. “Hoje foi uma vitória da superação, depois de uma semana sem jogar, muita expectativa e ansiedade na espera de voltar a entrar em quadra. O time jogou bem, foi muito eficiente no sistema de bloqueio e defesa, sacamos muito bem, colocamos o time iraniano sob pressão o tempo todo. Agora já temos que pensar na Argentina, nosso adversário nas quartas de final. Um time extremamente competente, que conhecemos as qualidades. Já vamos trabalhar amanhã ajustando algumas coisas e pensando na Argentina”, explicou o treinador.

O clássico sul-americano, que vale vaga na semifinal, acontece nesta quinta-feira (8), às 12h30 (de Brasília), em Gliwice (POL).

Este será o primeiro encontro dos dois times na temporada 2022, já que as seleções não se cruzaram na Liga das Nações. Os argentinos ficaram na terceira posição do grupo F, e nas oitavas de final passaram pela Sérvia com vitória em sets diretos. A última partida entre Brasil e Argentina foi pelo título do campeonato Sul-Americano, há um ano, em setembro de 2022 em Brasília (DF), quando os brasileiros levaram a melhor por 3×1.

“Quartas de final de um Campeonato Mundial sempre será uma partida equilibrada, com muita atenção dos dois lados. E enfrentar a Argentina sempre tem um aspecto diferenciado, pois trata-se de um clássico sul-americano. E toda vez que estas equipes se enfrentam fazem partidas interessantes. O mais importante é termos condições de estudar bastante os argentinos e fazer o nosso melhor. Entregar nossos fundamentos em um nível de excelência”, contou Renan Dal Zotto, que destacou a paciência como trunfo para o duelo desta quinta-feira.

“O time argentino tem bons sacadores, mas a característica principal é o volume de jogo. Então precisamos jogar com paciência e colocá-los sob pressão o tempo todo. É uma equipe que merece todo o nosso respeito”, completou.

Para a disputa do Campeonato Mundial, o técnico Renan convocou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace; os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; os ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; e os líberos Maique e Thales. As informações são da Gazeta Esportiva e da CBV.

