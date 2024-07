Esporte Seleção Brasileira treina em Las Vegas para enfrentar o Uruguai na Copa América

Equipe comandada por Dorival Júnior busca uma vaga na semifinal da competição

A Seleção Brasileira treinou nesta quinta-feira (4) em Las Vegas. A atividade foi realizada no Bettye Wilson Soccer Complex. Por conta do forte calor, o treino começou às 19h (horário local). Os termômetros registraram 44°C.

No sábado (7), o Brasil enfrenta o Uruguai em busca de uma vaga na semifinal da Copa América 2024.

Na terça-feira (3), o time comandado por Dorival Júnior empatou com a Colômbia em 1 a 1, em Santa Clara, Califórnia, no final da fase de grupos. No dia seguinte, a delegação embarcou para Las Vegas.

Apesar das altas temperaturas na cidade, o jogo será disputado no Allegiant Stadium, uma das arenas mais modernas do mundo. Com capacidade para 65 mil torcedores, o local é coberto e conta com um moderno sistema de climatização. O Brasil já atuou lá na primeira fase da competição. Os brasileiros golearam o Paraguai por 4 a 1, no segundo confronto da primeira fase da competição continental.

