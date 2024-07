Grêmio Confira lista de jogadores do Grêmio livres para assinar pré-contrato

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Janela de transferências abre no dia 10 de julho Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Janela de transferências abre no dia 10 de julho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo com a próxima janela de transferências programada para abrir no dia 10 de julho, a direção do Grêmio deve se preocupar com jogadores com os quais pretende renovar contrato para a próxima temporada. Sete atletas têm vínculo com o clube somente até o final deste ano: o goleiro Felipe Scheibig, os zagueiros Geromel e Rodrigo Caio, os laterais Fábio e Reinaldo, o meia-atacante Jhonata Robert e o centroavante Diego Costa. Com isso, eles já podem assinar um pré-contrato com outro clube neste momento.

O nome de mais destaque é Diego Costa. Contratado no início desta temporada, o centroavante de 35 anos logo se tornou uma das referências da equipe de Renato Portaluppi. Em 13 partidas disputadas, marcou sete gols e distribuiu três assistências. Neste momento, ele está em Madri, na Espanha, após ser liberado pelo Tricolor para se recuperar de uma lesão muscular.

O zagueiro Pedro Geromel renovou vínculo com o clube até dezembro e, em entrevista coletiva na última terça-feira (3), abriu a possibilidade de seguir no Tricolor em 2025. Outro zagueiro que dependerá de avaliação para permanecer no Grêmio é Rodrigo Caio. O defensor tem uma cláusula de renovação automática em caso de metas atingidas.

O lateral Reinaldo é titular e homem de confiança de Renato. Já Fábio é reserva imediato de João Pedro, sendo bastante utilizado ao longo desta temporada. Ambos têm boas chances de renovar o contrato.

Pouco aproveitados no elenco profissional, Felipe Scheibig e Jhonata Robert são os atletas com menor possibilidade de extensão do vínculo para 2025. O goleiro, hoje, é a quarta opção para o setor e esteve emprestado ao Vila Nova (GO) no início do ano.

O goleiro Rafael Cabral, o volante Du Queiroz e o atacante Soteldo têm contrato de empréstimo se encerrando em dezembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/confira-lista-de-jogadores-do-gremio-livres-para-assinar-pre-contrato/

Confira lista de jogadores do Grêmio livres para assinar pré-contrato

2024-07-05