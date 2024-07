Inter Inter anuncia contratação da goleira Bárbara

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Com a Seleção Brasileira, Bárbara disputou quatro Olimpíadas, cinco Copas do Mundo e três Jogos Pan-Americanos Foto: Divulgação/S.C. Internacional Com a Seleção Brasileira, Bárbara disputou quatro Olimpíadas, cinco Copas do Mundo e três Jogos Pan-Americanos (Foto: Divulgação/S.C. Internacional) Foto: Divulgação/S.C. Internacional

Um dos maiores nomes da história do futebol feminino brasileiro, Bárbara é o novo reforço do Inter. Natural de Recife, Pernambuco, a goleira assinou contrato com as Gurias Coloradas até dezembro de 2025 e já fica à disposição do técnico Jorge Barcellos para a sequência de jogos no Brasileirão Feminino.

Aos 36 anos, Bárbara tem um extenso currículo, incluindo convocações para a Seleção Brasileira. Formada nas categorias de base do Sport Club do Recife, a nova arqueira colorada tem passagens por clubes do Brasil e exterior, como Avaí-Kindermann, Flamengo, Foz Cataratas, São Caetano do Sul, Sunnanå SK, da Suécia, BV Cloppenburg, da Alemanha, e Napoli Carpisa Yamamay, da Itália. Recentemente, ela atuou pelo Melbourne City FC, onde disputou a Liga Australiana Feminina.

Com a Seleção Brasileira, Bárbara disputou quatro Olimpíadas, cinco Copas do Mundo e três Jogos Pan-Americanos.

Ficha técnica

Nome completo: Bárbara Micheline do Monte Barbosa

Data de nascimento: 04/07/1988

Naturalidade: Recife-PE

Altura: 1,73m

Posição: Goleira

