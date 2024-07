Porto Alegre Desembargadores que se aposentarão recebem homenagem do Tribunal de Justiça gaúcho

5 de julho de 2024

Desembargadores José Moesch, Alberto Delgado Neto e Maria Isabel durante a cerimônia no Foro II Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS

O miniauditório do Foro II de Porto Alegre foi palco, na quinta-feira (4), de uma homenagem de despedida dos desembargadores Francisco José Moesch e Maria Isabel de Azevedo Souza, que participaram da sua última sessão na 22ª Câmara Cível do TJRS (Tribunal de Justiça do RS).

Cerca de 200 pessoas compareceram à solenidade. As aposentadorias dos magistrados estão previstas para este mês.O evento contou com a presença dos integrantes da administração do TJRS, liderados pelo presidente da Corte, desembargador Alberto Delgado Neto.

Moesch, emocionado em seu discurso, disse que sempre foi muito feliz no Poder Judiciário, no qual atuou durante 29 anos, após ser indicado pela OAB através do Quinto Constitucional. “Deixo um legado de dedicação, de esforço e de bem querência. Como magistrado, enfrentei muitos desafios e celebrei várias conquistas. Julguei mais de 153 mil processos neste meu período como desembargador, e sempre gosto de destacar minha atuação também como professor universitário, cuja carreira tive mais de 11.500 alunos”, disse ele.

Maria Isabel, por sua vez, agradeceu a todos os magistrados, integrantes do MP (Ministério Público) e servidores com quem atuou durante a sua trajetória de 45 anos, sendo 15 no MP e 30 no Poder Judiciário, tendo sido também escolhida através do Quinto Constitucional. “Tudo tem o seu tempo determinado na vida. Tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher e também de se aposentar. Sinto uma imensa alegria em ter integrado o Judiciário gaúcho, que é destacado no âmbito nacional”, afirmou a magistrada.

O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, destacou o prestígio dos homenageados, que ficou demonstrado com o amplo número de autoridades e amigos que acompanharam a cerimônia. “É um momento emocionante para todos nós, que nos causa uma certa tristeza pela falta do convívio diário com o desembargador Moesch e a desembargadora Maria Isabel, que orgulham a nossa Justiça e com quem todos nós aprendemos muito em nossas carreiras. Mas eles terão agora um merecido descanso junto aos familiares e amigos e permanecerão servindo de exemplos nesta Casa”, disse ele.

