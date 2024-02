Esporte Brasil vence o Equador de virada e garante classificação para a fase decisiva do Pré-Olímpico

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Seleção chegou a três vitórias em três jogos, com 100% de aproveitamento. Foto: Joilson Marconne/CBF A Seleção chegou a três vitórias em três jogos, com 100% de aproveitamento. (Foto: Joilson Marconne/CBF) Foto: Joilson Marconne/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira Sub-23 venceu o Equador por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), e se garantiu no quadrangular final do torneio na Venezuela. Os comandados de Ramon Menezes tomaram um susto ao sair perdendo na quarta rodada do Pré-Olímpico, mas conseguiram a virada com Marlon Gomes e Pirani.

O gol equatoriano, marcado por Patrik Mercado aos 13 minutos do segundo tempo, contou com desvio na defesa para matar o goleiro Mycael. Desorganizado, o Brasil chegou ao empate no talento individual.

Após bela jogada de habilidade e força, Endrick, do Palmeiras, chutou cruzado e encontrou Marlon Gomes, que completou para as redes aos 20 minutos. Nove minutos depois, Gabriel Pirani, substituto de Endrick, virou o jogo.

Andrey Santos fez questão de destacar a força do grupo. “Sabíamos da importância dessa partida, ainda mais essa que valia a classificação. Estou muito feliz pela vitória, pelo desempenho do grupo, a classificação. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Fico feliz pela força do grupo, o poder de reação foi muito forte. Temos que exaltar isso. Se ganha campeonato com equipe, não são só 11, todo mundo faz parte do processo”, exaltou o capitão.

Da primeira lista de convocados para o Pré-Olímpico, oito nomes precisaram ser retirados: o goleiro Andrew, os laterais Vinícius Tobias, Luan Cândido e Patryck; os zagueiros Kaiky Fernandes e Robert Renan; o meio-campista Danilo, todos por não liberação dos clubes; e o último foi o lateral Matheus Dias, por lesão.

A Seleção chegou a três vitórias em três jogos, com 100% de aproveitamento, e garantiu a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência. A partida contra a anfitriã Venezuela, na quinta-feira (2), será praticamente para cumprir tabela.

No quadrangular final, os quatro times se enfrentam em formato de pontos corridos e os dois melhores garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil é o atual bicampeão olímpico de futebol masculino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-vence-e-se-garante-na-proxima-fase-do-pre-olimpico/

Brasil vence o Equador de virada e garante classificação para a fase decisiva do Pré-Olímpico

2024-01-29