Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atualizou as informações de acesso à vacinação contra covid em Porto Alegre, com base em orientações do Ministério da Saúde. Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias podem ser imunizados com vacina específica para a faixa etária, que entra para as doses de rotina do calendário infantil. A vacinação bivalente está disponível em todas as unidades de saúde da Capital.

O esquema vacinal para esse grupo é de três doses. Pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas que receberam dose da vacina monovalente ou bivalente devem receber uma dose da vacina bivalente a cada seis meses.

Bivalente

De acordo com a SMS, devem receber uma dose da vacina bivalente anualmente pessoas acima de 5 anos de idade que pertencem aos seguintes grupos prioritários – pessoas vivendo em instituições de longa permanência e respectivos trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais de saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua que receberam dose da vacina monovalente ou bivalente há mais de seis meses.

Para pessoas a partir dos 5 anos de idade que não fazem parte dos grupos prioritários e já possuem duas doses de vacina contra covid, não há mais a recomendação de vacinação.

Unidade móvel

A unidade móvel da SMS estará nos bairros Vila João Pessoa, Humaitá e Anchieta durante a semana. Nesta terça-feira (30), o ônibus estaciona rua Saibreira, S/N, Campo da Tuca, ao lado da Emef Mauricio Goulart Loureiro (bairro Vila João Pessoa) – 9h às 16h.

Na quarta-feira (31) o ônibus ficará na avenida Ernesto Neugebauer, 2470, Vila Santo André (bairro Humaitá) – 9h às 16h. Já na quinta-feira (1º), na avenida Dique, 855 (bairro Anchieta), Associação dos Moradores da Vila Dique – 9h às 16h.

Contra a covid, haverá vacinação para os grupos prioritários e para aqueles que não completaram o esquema vacinal de duas doses, conforme orientação do Ministério da Saúde. A ideia é facilitar o acesso às vacinas e aumentar o percentual de imunizados.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

