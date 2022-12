Futebol Seleção brasileira já tem cronograma para retorno de Neymar e laterais

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite e o auxiliar Cleber Xavier comentaram sobre a recuperação de Neymar e a possibilidade de o camisa 10 voltar à seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em coletiva nesta quinta-feira (1º) antes do jogo contra Camarões, para o qual o técnico usará time reserva, Tite manteve o otimismo para a presença do jogador na fase final, mas disse que a avaliação é por etapas.

Depois da partida, Neymar será reavaliado no sábado junto a Danilo e Alex Sandro. Se for a campo, poderá ser utilizado desde o início. Caso contrário, pode ser preservado e iniciar no banco de reservas.

– Os atletas estão em processo de evolução. Neymar e Alex Sandro na piscina, Danilo no campo. Após o jogo de Camarões, focamos nessa decisão. Já tem um cronograma elaborado pelo departamento médico e a parte física para o retorno dos atletas – afirmou o auxiliar Cleber Xavier.

Mais dúvidas

A comissão técnica não esclareceu a dúvida sobre as presenças de Fred ou Bruno Guimarães, Rodrygo ou Éverton Ribeiro e Gabriel Jesus e Pedro. Mas Cléber elogiou Bruno e disse que ele quebrou o gelo.

– Bruno já sentiu, já quebrou gelo, vai estar muito bem para o jogo de amanhã e a fase seguinte. Importante mudar um pouco a equipe. Como fez seis pontos, deu a oportunidade de colocar alguns jogadores. Bruno merece o que acontece com ele, vai nos ajudar muito, quebrou o gelo dele.

A escalação da Seleção deve ser: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

