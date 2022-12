Futebol Seleção faz homenagem a Pelé após goleada contra a Coreia

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Jogadores entraram em campo com uma faixa com o nome do maior jogador da história do futebol e uma foto do Rei Foto: Reprodução Jogadores entraram em campo com uma faixa com o nome do maior jogador da história do futebol e uma foto do Rei. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Reprodução

A Seleção fez bonita homenagem a Pelé após goleada contra a Coreia do Sul, por 4 a 1, nesta segunda-feira, na Copa do Mundo do Catar. Os jogadores entraram em campo com uma faixa com o nome do maior jogador da história do futebol e uma foto do Rei.

Durante o jogo, os torcedores já haviam homenageado Pelé. Aos 10min do primeiro tempo e aos 10min do segundo tempo, a torcida abriu bandeirão com foto do Rei do Futebol e cantou seu nome.

Antes do jogo do Brasil, em uma rede social, Pelé postou que estava na torcida e veria o jogo do hospital.

Depois do jogo e de ver a homenagem, Pelé, por intermédio de familiares, enviou a seguinte mensagem:

– Uma mistura de alívio e felicidade. Fizeram muito feliz o meu dia.

