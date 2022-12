Inter Johnny entra no radar da Roma e mantém forma para reapresentação do Inter

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O volante tem realizado sessões de musculação e treinos funcionais. Foto: Ricardo Duarte/Inter O volante tem realizado sessões de musculação e treinos funcionais. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Johnny, volante do Inter, tem sido um nome que está chamando atenção no mercado europeu. Além do Spezia, da Itália, o Roma também está interessado no futebol do jogador e pediu mais informações sobre o atleta. Entretanto, o time da capital italiana ainda não abriu nenhuma negociação pelo jogador do Colorado.

Antes da Roma, o Spezia já estava interessado em contar com o futebol do volante, inclusive abriu conversas com o seu representante, Stefano Castagna, mas as reuniões pararam. Os jornalistas italianos chegaram a informar que o jogador e o clube tinham um acerto, mas a direção colorada negou qualquer tipo de definição entre as partes.

No momento o volante está de férias, mas não deixou de cuidar da sua forma física. Enquanto estava na Europa, o jogador manteve uma rotina de treinamentos específicos. Johnny tem realizado sessões de musculação e treinos funcionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter