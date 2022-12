Grêmio Léo Gomes é liberado e Grêmio renova com Rodrigo Ferreira por causa de questão legal

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Direção também já havia decidido não permanecer com Edilson Foto: Lucas Uebel/Grêmio Léo Gomes gostaria de permanecer em Porto Alegre, mas a direção preferiu não renovar o vínculo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Buscando a reformulação do seu elenco, o Grêmio decidiu que não irá permanecer com o lateral-direito Léo Gomes. Já em relação ao lateral Rodrigo Ferreira, o Tricolor teve que prorrogar o contrato de empréstido do jogador após ele sofrer uma lesão de ligamento do joelho durante as férias.

Leonardo Gomes voltou a atuar pelo time Tricolor no dia 30 de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, pela 32ª rodada da Série B, após mais de três anos em recuperação. O lateral gostaria de permanecer em Porto Alegre, mas a direção preferiu não renovar o vínculo.

Já Rodrigo Ferreira permanecerá mais um tempo no CT Luiz Carvalho. O jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, realizou cirurgia e fará sua recuperação no Tricolor. Por uma determinação da legislação, o Clube precisou renovar o contrato por mas seis meses, até julho da temporada de 2023. Depois disso, Rodrigo Ferreira retorna para o Mirassol.

Pitta

O Grêmio encerrou as conversas com o Huesca, da Espanha, para a contratação via empréstimo do atacante paraguaio Isidro Pitta.

Depois da boa temporada feita pelo jogador de 23 anos com a camisa do Juventude (oito gols e três assistências ao longo de 42 duelos realizados), o Tricolor abriu negociações com a equipe que detém seus direitos e que já havia indicado que não contava com os serviços do atleta para 2023.

O Imortal chegou a apresentar uma proposta oficial na base de 220 mil euros (equivalente a R$ 1,1 milhão na atual cotação) para obter o atacante com vínculo tendo duração até o fim de 2023.

Todavia, a questão financeira foi o grande entrave das tratativas já que, em forma de contraproposta, o Huesca concordou com o período contratual, mas pediu o pagamento de 350 mil euros, algo que equivale a R$ 1,9 milhão. Algo que, após “esfriar” o interesse da cúpula gremista, rendeu a resposta por parte do Tricolor gaúcho de que as conversas estavam encerradas.

