Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Como várias informações pessoais são registradas pela conta, é importante saber o que fica salvo ou não. (Foto: Divulgação)

Para quem busca encerrar sua conta na rede social, é importante tomar nota de cinco coisas antes de excluir seu Twitter. Como várias informações pessoais são registradas pela conta, é importante saber o que fica salvo ou não.

Além de saber essas 5 coisas, vale o seguinte questionamento: o que é melhor para o meu caso, desativar ou excluir totalmente a conta? Confira as informações abaixo para tomar a melhor decisão do que fazer com seu perfil.

1) Desativar ou excluir – Desativar e excluir são parte do mesmo processo, mas contam com algumas diferenças. Ao desativar a conta do Twitter, seu nome, nome de usuário e perfil público não estarão mais disponíveis.

É possível restaurar a conta até 30 dias depois da desativação, o que pode ser uma solução para os usuários que desejam apenas dar um tempo da rede social. Após esse período, não será possível acessar sua conta e seu nome de usuário voltará a ficar disponível para escolha.

2) Busca do seu perfil – Depois de 30 dias, não será possível encontrar seu perfil pelo Twitter, mas outros usuários podem encontrar tweets pesquisando no Google, por exemplo. Se sua conta for pública, os Tweets são indexados pelos buscadores e ficam disponíveis mesmo após a exclusão.

É possível evitar que algumas informações sejam exibidas nos mecanismos de pesquisa das seguintes formas: alterar o nome de usuário ou tornando sua conta privada.

3) Menções – Caso existam marcações em outros tweets, seu nome ainda aparecerá, mas se alguém tenta acessar seu perfil, não encontra nada. Após a exclusão da conta, outra pessoa pode registrar o seu antigo nome de usuário. Nesse caso, quem clicar sobre a marcação será direcionado a esse novo perfi.

4) Informações guardadas pelo Twitter – Conforme a Política de Privacidade do Twitter, alguns dados são coletados e mantidos na plataforma, grande parte deles servem para garantir a segurança de sua conta e que conteúdos possivelmente interessantes cheguem a você.

Com a exclusão da conta, algumas informações ficam salvas para garantir a segurança da plataforma e de outros usuários, mas não ficam visíveis a ninguém.

5) Backup da conta – É possível fazer um backup dos seus dados da conta do Twitter antes de excluí-la, processo recomendado para ter um registro de utilização do serviço. Ao baixar os dados, disponível depois de 24 horas do pedido, você pode ver:

— Informações de perfil;

— Tuítes;

— Mensagens Diretas;

— Histórico de acesso;

— Aplicativos e dispositivos conectados;

— Momentos;

— Mídias;

— Lista de seguidores;

— Lista de quem te segue;

— Contas que bloqueou ou silenciou;

— Catálogo de endereços;

— Listas que criou;

— Listas que participa ou segue;

— Interesses;

— Informações demográficas;

— Anúncios que viu ou engajou de alguma forma no Twitter.

Ciente dessas informações, você pode tomar a melhor decisão na hora de excluir a conta e salvar seus dados antes de deletar seu perfil no Twitter.

