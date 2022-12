Saúde Estética: entenda quais são os cuidados pré e pós harmonização facial

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Procura por harmonização facial cresceu no Brasil entre 2014 e 2019. (Foto: Freepik)

Procurar especialistas para fazer alterações estéticas no rosto tem se tornado cada vez mais comum. Porém, assim como qualquer outro procedimento é essencial procurar alguém capacitado e que dê as devidas orientações pré e pós.

De acordo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, os números de harmonizações faciais feitas no Brasil subiu de 72 mil para 256 mil ao ano. Isso reflete que a cada ano esse número cresce e os motivos são diversos, mas a estética está em primeiro.

A especialista em harmonização orofacial, Nayane Vianna, explica que um dos cuidados além de escolher um bom profissional, é não ter compromissos importantes próximo a data do procedimento.

“Antes de realizar sua Harmonização, procure por um especialista, a escolha do profissional é muito importante. E lembre-se de escolher uma data que não vá ter compromissos importantes próximo, porque pode ficar inchadinho e/ou com roxinhosna pele” explica.

Assim como outros procedimentos, nem todo mundo pode fazer harmonização. É o caso de gestantes, lactantes, pacientes com complicações imunológicas, diabetes e hipertensão.

As pessoa possuem interesses diferentes quando se trata de harmonização facial. Alguns deles são destacar pontos positivos de uma face, ou enaltecer a imagem que você quer transmitir.

“Por exemplo, trazer um perfil de liderança para um empresário, trazer traços mais sensuais a uma mulher que se acha séria demais. E disfarçar, corrigir características negativas, como olheiras e aspecto de cansaço” explica Nayane.

Os cuidados que antecedem o procedimento são uma alimentação mais leve, tranquilidade, e dependendo o procedimento, medicamentos podem ser suspensos o inseridos.

Quanto aos cuidados pós harmonização, a especialista explica que alguns produtos podem ser utilizados para potencializar o efeito dos resultados.

“Sempre entro com dermocosméticos no pós para potencializar alguns resultados, além disso o uso de protetor solar é fundamental e em alguns casos medicação via oral. Evitar contaminar a região, por exemplo: lambida de animais de estimação, além de evitar atividade física no dia do procedimento” pontuou a especialista.

Nayane finaliza explicando que para quem mora em locais com muito calor e grande exposição solar o ideal é evitar procedimentos como peelings.

“Quando trabalhamos com pele, o calor pode atrapalhar. Evitamos realizar peelings no verão. Além disso, sempre reforçar que o ideal é não exagerar nas doses para não sair da naturalidade e buscar por procedimentos que vão tratar, por exemplo os de rejuvenescimento” finalizou a especialista.

