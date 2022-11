Esporte Seleção inglesa faz gesto de protesto; veja como foi e relembre outros episódios

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

No apito inicial da partida, os jogadores se ajoelharem em protesto contra o racismo. (Foto: Reprodução/Vídeo)

A segunda partida disputada nesta Copa do Mundo iniciou com os jogadores da seleção da Inglaterra se ajoelhando antes do apito inicial na partida de estreia contra o Irã. O gesto é uma manifestação antirracista que se tornou um marco no Campeonato Inglês, sendo feito pelos atletas antes dos jogos desde então. O ato se dá após a desistência de uma outra manifestação, cancelada devido a ameaças de punições esportivas. Sete seleções iriam entrar em campo com a braçadeira ‘One Love’, em apoio à causa LGBTQIAP+. No Catar, a homossexualidade é criminalizada.

A primeira que o gesto foi símbolo de protesto contra o racismo foi em 2016, quando o jogador da NFL (liga de futebol americano dos EUA), Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers se negou a ficar de pé durante a execução do hino dos Estados Unidos, como forma de protesto, para chamar a atenção para a violência policial contra negros.

O gesto também foi um símbolo dos protestos pela morte de George Floyd, em 2020, que foi repetido pelas ruas dos EUA. Floyd morreu aos 46 anos depois que o policial branco Derek Chauvin ajoelhou-se sobre o seu pescoço por quase nove minutos, em 25 de maio.

No esporte, o símbolo se replicou antes dos eventos. Partidas de basquete da NBA foram boicotadas por jogadores, que mantinham-se de joelhos à beira da quadra. Nas pistas, pilotos da Fórmula 1 também repetiram o gesto antes do GP da Estíria, em 2020. Nos campos, o protesto foi feito até em partidas no Brasil, como em jogo do Botafogo pelo Campeonato Carioca, em que os seus atletas atuaram com a frase “Vidas negaras importam” estampadas no uniforme e também se ajoelharam antes do apito inicial.

