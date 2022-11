Esporte De virada, Argentina perde por 2 a 1 para a Arábia Saudita na sua estreia na Copa do Catar

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Os sauditas viraram o placar no início do segundo tempo Foto: Reprodução/Twitter Os sauditas viraram o placar no início do segundo tempo. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Na sua estreia na Copa do Mundo do Catar, a Argentina perdeu por 2 a 1, de virada, para a Arábia Saudita no estádio Lusail, em partida válida pelo Grupo C, na manhã desta terça-feira (22).

Lionel Messi abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, de pênalti. Os sauditas empataram aos 2 minutos da etapa final, com Al-Shehri. Aos 7, Salem Al-Dawsari marcou um golaço e virou o jogo.

A Argentina pressionou durante todo o primeiro tempo e teve três gols anulados por impedimento (dois de Lautaro Martínez e um de Messi). A produção do time sul-americano caiu durante o segundo tempo, quando a Arábia cresceu e começou a atacar, virando o placar no início da etapa final.

Os argentinos, liderados por Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María, até que tentaram buscar o empate, mas não conseguiram furar a muralha saudita.

A derrota na estreia do Mundial acaba com uma sequência de 36 jogos da seleção argentina sem derrota. O último resultado negativo havia sido nas semifinais da Copa América de 2019, quando o time perdeu por 2 a 0 para o Brasil.

A próxima partida da Arábia Saudita será contra a Polônia no sábado (26), em Doha. A Argentina jogará no mesmo dia contra o México, em Lusail.

