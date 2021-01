Grêmio Sem acordo entre Grêmio e Cruzeiro, Orejuela deve retornar à Minas Gerais

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Jogador tinha vínculo com o Grêmio até 31/12. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 2 de janeiro de 2021

O primeiro dia do ano tricolor já iniciou marcado com a saída de um jogador do elenco, Orejuela teve seu contrato com o Cruzeiro reativado no BID (Boletim Diário da CBF) e está perto de retornar à capital mineira. O lateral colombiano atualmente se recupera de uma lesão na coxa esquerda, estava emprestando ao tricolor gaúcho e foi titular em grande parte da temporada.

O prazo do empréstimo era até a última quinta-feira (31), e portanto, os mineiros voltaram a ter o vínculo com o jogador de 25 anos. A tentativa de renovação ocorria desde outubro, mas as duas diretorias não chegaram a um acordo.

Inicialmente, o Grêmio tinha a opção de comprar 50% dos direitos de Orejuela por 3,5 milhões de euros. Na cotação atual, um valor de 22 milhões de reais. Desse valor, 150 mil euros (R$ 945 mil) seriam deduzidos do que fora pago pelo empréstimo. Foram várias conversas entre os diretores dos dois clubes, e com isso, se decidiu que o pagamento seria feito por meio de parcelas durante 2021.

Porém, houve um desacerto entre ambas as partes e a negociação não deu continuidade. Mesmo que a vontade do jogador seja de permanecer, a tendência é que só aconteça se o Cruzeiro mudar o desfecho da história.

Orejuela tem 31 partidas pelo Tricolor, com um gol marcado. E ainda assim, o colombiano também foi recentemente convocado para a seleção de seu país para os jogos das Eliminatórias.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio