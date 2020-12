Grêmio Com o empate no Morumbi, Grêmio marca 5 anos sem perder para o São Paulo

31 de dezembro de 2020

A última derrota foi no dia 13 de setembro de 2015. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na noite da última quarta-feira (30), Grêmio e São Paulo se enfrentaram valendo uma vaga na final da Copa do Brasil. Foi o jogo de número 100 entre as duas equipes. O Tricolor gaúcho defende uma invencibilidade de cinco anos sobre o São Paulo.

O empate em 0 a 0 no Morumbi foi o de número 30 entre os tricolores. Mas no retrospecto, são os paulistas que levam vantagem total. São 37 vitórias da equipe contra 33 triunfos gremistas. No entanto, o Grêmio não sabe o que é perder para o rival da última noite há 1935 dias.

A última vez que o São Paulo foi superior no confronto, foi no dia 13 de setembro de 2015, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, quando venceu por 2 a1 na Arena, com gols de Alexandre Pato e Rogério. Everton Cebolinha, atualmente no Benfica, descontou para a equipe da casa.

Ao longo dos 5 anos passados desde então, foram 10 jogos disputados, com 5 vitórias do Grêmio e 5 empates. No primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, a vantagem foi de 1 a 0 para o Tricolor gaúcho, enquanto a volta se manteve em 0 a 0, classificando a equipe de Renato Portaluppi.

