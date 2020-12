Grêmio Romildo comemora classificação para a final e desconversa possível saída de Pepê

Iniciando a fala desejando um bom final de ano ao torcedor tricolor, o presidente gremista Romildo Bolzan foi quem falou em entrevista coletiva após o jogo que garantiu a vaga para final da Copa do Brasil. A final, marcada para os dias 3 e 10 de fevereiro será a quinta sobre o mandato do presidente Romildo.

”Me sinto realizado, todos nós do departamento de futebol. Lutamos muito para que isso acontecesse. Comissão técnica e jogadores foram brilhantes hoje (quarta, 30), em um jogo extremamente estudado e jogado”. O Grêmio abriu vantagem ainda no primeiro jogo, em Porto Alegre, de 1 a 0, portanto, precisava só do empate para avançar na competição.

As perguntas também foram voltadas para uma possível saída de Pepê. Houveram boatos de interesse do Real Madrid, que foram negados pelo representante da equipe espanhola. A janela de janeiro, no entanto, pode colocar os holofotes europeus no atacante gremista.

‘‘Se o Pepê sair, se houver proposta, vai ser lá no final de janeiro. Agora não temos nenhum time oficialmente interessado. Veremos lá para frente.” disse Romildo, acrescentando que a reposição para o setor já está no elenco, em caso de eventual saída: ”Temos alternativas importantes que darão continuidade à nossa capacidade de competir.”

No entanto, na avaliação do presidente, o sentimento que fica é de dever cumprido. Apesar de comemorar a classificação, destacou que o Grêmio ainda não ganhou nada. “Me sinto realizado, mas empenhado para buscar o título. O trabalho da comissão técnica foi brilhante. Um jogo extremamente tático”, citou.

