Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 31 de dezembro de 2020

Classificando o Grêmio para sua nona final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi aproveitou para analisar o ano de 2020, enfrentando as barreiras da pandemia que atingiu o mundo. O comandante gremista elogiou o desempenho dos jogadores e a superação do clube em um ano atípico. O empate em 0 a 0 com o São Paulo garantiu a vaga na final da competição milionária.

”Foi um ano difícil para todo mundo, com muitos problemas. Soubemos superar os problemas. Chegamos em três competições, o que é muito difícil. Saímos de uma delas, mas estamos bem no Brasileirão e chegamos na final da Copa do Brasil”, pontuou.

Renato elogiou a atuação tática da equipe, que foi treinada especialmente pelo técnico, pensando em anular os ataques mais profundos com o São Paulo. A utilização de três zagueiros foi essencial para tentar parar as bolas alçadas da equipe paulista, que precisa ir atrás do resultado, após ter perdido a primeira partida por 1 a 0, em Porto Alegre.

”Usamos o regulamento na hora certa, tanto que as melhores oportunidades foram do Grêmio. Uma com o Victor (Ferraz) e outra com o Diego (Souza). Sabíamos que o São Paulo ia usar as bolas altas, por isso treinamos com os três zagueiros. Soubemos sofrer, mas procuramos jogar também. Enfrentamos uma grande equipe e o grupo suportou bem a pressão.”, disse.

Com a classificação, o adversário do Tricolor é o Palmeiras, que após empatar em 1 a 1 o primeiro jogo, venceu por 2 a 0 o América-MG. Até então, os confrontos estão marcados para 3 e 10 de fevereiro.

”Não enfrentamos qualquer equipe, enfrentamos uma equipe que é líder do Campeonato Brasileiro, que tem nosso respeito. Mas conseguimos o nosso objetivo, e tenho certeza que o Palmeiras vai ter muito respeito com a gente também.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

