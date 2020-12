Esporte O Grêmio empatou com o São Paulo em 0 a 0 e está na final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Nas finais, o Tricolor enfrentará o Palmeiras. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio está mais uma vez nas finais da Copa do Brasil. O Tricolor alcançou a classificação, após empatar sem gols com o São Paulo na noite dessa quarta-feira (30), no jogo de volta, disputado no Estádio do Morumbi, na decisão da semifinal da competição. Com o resultado no placar agregado, com o gol marcado em Porto Alegre, os gremistas venceram por 1 a 0 e agora disputam o hexacampeonato, nesta que é a nona final da competição para o time gaúcho.

Como se imaginou, seria um jogo tenso e decidido em detalhes. O Grêmio intensificou sua marcação e impediu o time da casa de criar suas jogadas de ataque.

Primeiro tempo

Os minutos iniciais foram equilibrados e disputados, com as duas equipes estudando no primeiro momento o jogo. Com 8’, o Grêmio chegou bem em uma cobrança de escanteio, em que Jean Pyerre colocou no segundo poste, para Rodriguez escorar e Kannemann desviar de cabeça, mas o zagueiro mandou por sobre a meta.

Logo em seguida, a melhor oportunidade gremista – Alisson cruzou no centro da área, Kannemann ajeitou de cabeça para Victor Ferraz, em condições, de cara com Volpi, dominar e chutar, mas o lateral acabou carimbando a trave.

O São Paulo tentou a resposta aos 12’, quando Léo buscou acionar Brenner, mas Rodrigues fez o corte e Vanderlei completou com a defesa, impedindo o ataque paulista.

Aos 18’, mais uma grande finalização gremista, após um erro da defesa adversária. A bola sobrou para Diego Souza, que mandou de bicicleta, com perigo em direção ao gol defendido por Volpi, mas ela saiu à esquerda.

Passados 20 minutos, os donos da casa chegaram com um escanteio alçado na marca penal. Arboleda subiu sozinho e desviou de cabeça, mas a bola quicou no gramado e sobrou para Vanderlei, que defendeu com segurança. Em seguida, foi a vez de Igor Gomes receber na intermediária e chutar, para outra defesa do goleiro gremista.

Com 28’, o São Paulo tramou um lance de muito perigoso. Juafran abriu para Sara na entrada da área, pela direita – ele tentou o chute no ângulo, mas mandou para fora.

O Grêmio teve uma nova chance aos 34’, em cobrança de falta, pela esquerda. Jean Pyerre mandou direto, mas Volpi defendeu, sem muitas dificuldades.

Na reta final, aos 42’, Pepê recebeu um lançamento preciso na esquerda, cortou a marcação e invadiu a área, finalizando muito próximo a meta paulista.

Segundo tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação para os 45 minutos finais. Aos 8’, trabalhou bem quando Diego Souza acionou Pepê, que saiu em velocidade pela esquerda, mas parou em Daniel Alves e precisou recuar a jogada.

Quatro minutos depois, os gremistas tiveram um escanteio a seu favor. Jean colocou na área, a defesa paulista afastou e se lançou em contra-ataque – Gabriel Sara acionou Brenner na esquerda, que invadia a área, mas foi bem marcado por Pepê. Escanteio. Na cobrança, Léo tentou a finalização, mandando pra fora.

Aos 19’, foi a vez dos gremistas tentarem pela direita, com um cruzamento de Pepê, mas a bola acabou parando na defesa adversária.

O São Paulo respondeu aos 25’, com um cruzamento perigoso de Tchê Tchê na área, mas por sorte, a bola saiu a linha de fundo. Outra chance paulista saiu em escanteio, em que a bola foi colocada na área, mas afastada pela zaga gremista, com 33’ jogados.

Passados 39 minutos, os donos da casa pressionaram por vezes, mas nada passou pela defesa tricolor. Em uma das tentativas, Lucas Silva dividiu com Hernanes em frente a área e acabou sofrendo falta.

Nos acréscimos, o ataque paulista ameaçou com Toró, que sozinho desviou de cabeça, mas Vanderlei foi bem e fez a defesa.

Com a classificação, o Tricolor entra em campo nos dias 3 e 10 de fevereiro do próximo ano, diante do Palmeiras.

Ficha técnica

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves (Paulinho Bóia), Léo (Toró), Luan (Vitor Bueno), Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Igor Gomes (Tréllez), Gabriel Sara, Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz (Ferreira), Rodrigues, Kannemann, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean Pyerre (Darlan), Alisson (Thaciano), Diego Souza (Paulo Miranda), Pepê (Everton). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ), auxiliado por assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

