Música Sem camiseta, Gusttavo Lima mostra tanquinho ao brincar com os filhos

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantor postou momentos com Gabriel e Samuel Foto: Reprodução/Instagram Cantor postou momentos com Gabriel e Samuel. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima aproveitou a tarde de sexta-feira (11) para brincar com os filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2, que nasceram de seu casamento com a ex-mulher, a modelo Andressa Suita.

Cada vez mais dedicado à malhação, o sertanejo chamou a atenção ao aparecer sem camiseta enquanto empurrava os pequenos nos balanços ao ar livre, exibindo suas tatuagens e o abdômen tanquinho.

Recentemente, Gusttavo apareceu com anel no dedo anelar direito, tradicionalmente o mesmo dedo usado para aliança de compromisso. Internautas ficaram eufóricos com a possibilidade do cantor estar comprometido.

“Será que baixou o Zé da Recaída?”, perguntou uma moça. “Seraaaaaa, veeey”, se surpreendeu um seguidor. “Aliança”, apostou um fã. “Então, estão namorando, porque não está na mão esquerda”, reparou outro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música