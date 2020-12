Celebridades Britney Spears e Backstreet Boys lançam parceria: “Vocês pedem há 20 anos”

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

"Matches" é a primeira parceria da "princesinha do pop" com a boy band Foto: Reprodução "Matches" é a primeira parceria da "princesinha do pop" com a boy band. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução

Britney Spears e os Backstreet Boys atenderam a um pedido que os fãs tanto da cantora como da boy band fazem há duas décadas: uma parceria musical entre eles. Porém, como a esperança é a última que morre, esse dia chegou!

Matches foi lançada na madrugada desta sexta-feira (11), no canal oficial de Britney no YouTube e os Backstreet Boys também falaram no Instagram do feat. com a eterna “princesinha do pop”.

“Que dia glorioso é este… vocês pedem há 20 anos a possibilidade dessa colaboração e este dia chegou! Britney X Backstreet finalmente está aqui!”, dizia o post. Matches está na versão deluxe de Glory, disco de Britney originalmente lançado em 2016 e que acaba de ganhar uma edição repaginada.

