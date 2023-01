Bruno Laux Sem chance de antecipação

Por Bruno Laux | 16 de janeiro de 2023

Eduardo Leite (E) transmitiu o cargo ao vice, Gabriel Souza (D). (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Se defendendo contra as acusações de que poderia ter evitado os atos ocorridos em Brasília no último dia 8, Flávio Dino declarou em sua conta do Twitter que o Ministério da Justiça não comanda “policiamento ostensivo nem segurança institucional”, com exceção no caso de intervenção federal, o qual foi aplicado após a realização dos atos.

Defesa da verdade

A criação de uma “rede de defesa da verdade” foi anunciada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação federal, Paulo Pimenta. Ele afirma que a formação da nova secretaria busca contrapor o que chama de “gabinete do ódio”, assim como a disseminação de fake news de uma estrutura a qual atribui ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Participação popular

Com previsão de publicação para o próximo dia 24, a rede deve contar, de acordo com Pimenta, com a participação da “sociedade civil, influenciadores digitais, partidos políticos, movimentos sociais, dentre outros sujeitos”, descritos pelo ministro como detentores de um protagonismo “importante e insubstituível” no processo.

Pagamento em serviço

Uma proposta para permitir que empreiteiras da Operação Lava-Jato possam pagar multas decorrentes de acordos de leniência com serviços prestados à obras públicas, tem sido discutida entre o governo Lula e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Pagamento em serviço II

A proposta tem base em pactos anteriores realizados por Ministérios Públicos estaduais e busca quitar débitos bilionários das empreiteiras, enquanto obras no país são aceleradas de forma independente do orçamento direto da União.

Integrações

Ao assumir a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo afirma que sua gestão será baseada em ações integradas com a iniciativa privada como também com ministérios estratégicos para o setor.

Salário Mínimo

Nesta segunda-feira, o presidente Lula se reúne com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, tendo entre outras pautas de discussão, o possível reajuste do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320.

Consultoria

O governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, deve receber consultoria jurídica e política do ex-presidente da República, Michel Temer, durante seu afastamento de 90 dias decretado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Bolsa Família

O Governo Federal deve realizar, de forma integrada aos municípios brasileiros, um programa de busca ativa a famílias que se enquadram nos requisitos para o recebimento do Bolsa Família. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a medida busca localizar pessoas que possuem direito ao benefício, mas que não o recebem.

Viajando

Até o próximo dia 20, Eduardo Leite participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Durante o evento, Leite deve promover o RS para os participantes do fórum, apresentando oportunidades de negócio no estado e discutindo desafios em comum.

Em exercício

Durante a viagem de Leite, o vice-governador Gabriel Souza permanece como governador em exercício, devendo manter as rotinas comuns do cargo, além de ofereceruma atenção especial ao Gabinete de Projetos Especiais.

Privatizações

O secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos, afirma que até o momento não há novas privatizações previstas para ocorrerem no estado. Reforçando o compromisso de campanha de Eduardo Leite, Lemos garante que o banco do estado, Banrisul, não deve ser leiloado.

Privatizações II

Artur Lemos diz que neste momento o governo do estado deve voltar sua atenção para concessões de rodovias, além de parcerias público-privadas no sistema prisional e em novas oportunidades que possam vir a surgir.

Recomendação

A indicação do zootecnista e analista ambiental Rodrigo Dutra da Silva para o cargo de superintendente do IBAMA-RS foi recomendada por pesquisadores e ambientalistas em carta conjunta divulgada. Os autores do documento destacam qualidades e formações de Rodrigo, as quais afirmam serem necessárias para a boa gestão do órgão.

South Summit Brazil

Encerra hoje o prazo para as inscrições no South Summit Brazil. A competição de startups promovida em correalização com o governo do RS, busca gerar visibilidade às empresas do gênero, assim como o surgimento de novos negócios, conexões e perspectivas.

Licitações

Dentre as licitações previstas para esta semana no calendário da Subsecretaria Central de Licitações do RS, está a contratação de serviços para o hospital da Brigada Militar. Há também a previsão de pregão para a compra de vários lotes de equipamentos médicos, de enfermagem e hospitalares para o estado.

CadÚnico

Para aprimorar a atualização de dados familiares do Cadastro Único, dois novos locais de atendimento do serviço devem ser implantados em Porto Alegre a partir desta segunda-feira. As informações obtidas através do banco de dados auxiliam diretamente na captação de recursos necessários à população da capital.

Ar-condicionado

A partir do mês de fevereiro, usuários do transporte coletivo de Porto Alegre que constatarem veículos da frota de ônibus da capital que possuam ar-condicionado e estiverem com o equipamento desligado em dias com temperatura acima de 24ºC, poderão registrar reclamação através do número 118.

Carnaval

Com o propósito de promover a valorização das escolas de samba da capital, a vereadora Cláudia Araújo (PSD) declarou que R$100 mil foram destinados através de emenda impositiva ao Edital do Fumproarte. O fundo presta apoio financeiro a projetos artístico-culturais e deve contribuir com os desfiles de carnaval

Creches na capital

Famílias da capital gaúcha que não conseguiram vagas em creches para 2023 terão uma nova oportunidade entre os dias 6 e 10 de fevereiro. O sistema de Educação Infantil de Porto Alegre deve disponibilizar novas vagas para crianças que estejam em filas de espera de escolas do município.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

