Sem definição de Lula para o lugar de Augusto Aras, saiba quem assume a Procuradoria-Geral da República interinamente

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Elizeta Ramos é subprocuradora-geral da República desde 2009 Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR Elizeta Ramos é subprocuradora-geral da República desde 2009. (Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR) Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR

O mandato de Augusto Aras à frente da PGR (Procuradoria-Geral da República) chega ao fim nesta terça-feira (26). Até a indicação de um novo procurador-geral pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a posterior posse, o cargo será ocupado por Elizeta Ramos.

Subprocuradora-geral da República desde 2009, Elizeta foi eleita vice-presidente do CSMPF (Conselho Superior do Ministério Público Federal) no dia 5 deste mês. Na sessão do CSMPF que a elegeu vice-presidente, Aras se referiu a ela como “estimada e querida amiga” e desejou sucesso se houver necessidade de assumir a PGR.

“Se sua excelência tiver a oportunidade de ocupar, ainda que interinamente, a cadeira de PGR, certamente terá a responsabilidade que lhe é própria”, afirmou Aras. Elizeta coordena a Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional, órgão que avalia e fiscaliza as atividades das polícias no País.

Na condição de coordenadora, Ramos foi a responsável por pedir explicações à PRF (Polícia Rodoviária Federal) sobre os bloqueios nas rodovias após a vitória de Lula nas eleições de 2022. O ofício foi enviado já no dia seguinte ao segundo turno, em 31 de outubro.

Na ocasião, ela também oficiou todos os procuradores-chefes das unidades do MPF nos Estados solicitando explicações sobre as providências adotadas em cada local para impedir esses bloqueios.

No MPF, já atuou como corregedora-geral. Na função, ela foi responsável por abrir sindicâncias relacionadas à Operação Lava-Jato. Na cerimônia de posse como corregedora-geral do MPF, em outubro de 2019, Elizeta ouviu de Aras que ela “conhece todo o Ministério Público brasileiro com todas as suas peculiaridades, com todos os Brasis que se encontram contidos neste País de dimensões continentais”. O procurador-geral também destacou a afinidade e amizade que mantém com a colega.

Elizeta também já atuou como procuradora-eleitoral substituta, integrante da Câmara Criminal e coordenadora da Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral.

Natural do Rio de Janeiro, ela é bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho. Ingressou no MPF em 1989.

