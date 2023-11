Cláudio Humberto Sem embaixador no Catar, Brasil perde interlocução

Por Cláudio Humberto | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Diplomatas experientes estão impressionados com os fracassos do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula (PT) no conflito em Israel, da presidência rotativa do conselho de segurança da ONU à negociação para resgatar brasileiros. Sem embaixador no pais há dois anos, o Brasil perdeu interlocução de alto nível com o Catar, país que praticamente define listas de estrangeiros autorizados a deixar a Gaza do Hamas. O Catar retribui com idêntico desapreço, ignorando o Brasil.

Bajulação ignorada

Nem mesmo a atitude bajuladora do governo Lula em relação ao Hamas abriu caminho para os 34 brasileiros inscritos a saírem.

Caminho errado

Desatualizado, Celso Amorim fez o ministro pau-mandado Mauro Vieira optar pelo caminho errado (Egito-Israel-EUA) para liberar os brasileiros.

Companheirada

O Itamaraty petista mantém acéfala a embaixada no Catar, mas não deixou de nomear seis embaixadores para variados postos em Paris.

Ministro fraco

Plantonista no socorro a autoridades em dias chuvosos, Mauro Vieira é tratado com ironia na Casa: “o guarda-chuva mais rápido do oeste”.

Enel assumiu Eletropaulo e o pódio do Procon

Desde que assumiu o controle da antiga Eletropaulo, a distribuidora de energia Enel figura no pódio de empresas com maior número de reclamações do Procon-SP. Dados mais recentes disponíveis indicam que em 2022 a Enel desbancou bancos, operadoras de telefonia e varejistas, os campeões de queixas. Assumiu o segundo lugar desse ranking negativo. Das 6.789 reclamações, só 1.043 foram resolvidas, taxa irrisória de 15,36%. Em 2021, o resultado foi ainda pior e ficou no topo das mais reclamadas, só atendeu 6% das 12.766 queixas.

Desanimador

Os dados de 2023 ainda não foram consolidados, mas o painel do Procon registra impressionantes 16.488 reclamações contra a Enel.

Histórico ruim

O triste histórico iniciou em 2018, quando a Enel já figurava em 5ª posição. Em 2019 só resolveu 13% das 1.286 reclamações no Procon.

Deu de ombros

Em 2020, a empresa deu banana ao consumidor, assumindo a liderança nas queixas. Atendeu só 2% das 36.423 reclamações.

Assim, ó

António Costa é mais um primeiro-ministro socialista de Portugal que perde o cargo por corrupção. Outro foi José Sócrates, que até foi preso por roubar o país. Ambos têm em comum uma estreita amizade a Lula.

Casa despencando

Nikolas Ferreira (PL-MG) registrou o pedido da Polícia Federal de mais tempo para investigar denúncia de rachadinha do deputado Janones (Avante-MG): “Eu disse que a casa estava caindo”, lembrou.

Pedala, Aneel

Após quatro dias de apagão em São Paulo, Fabio Wajngarten fez a pergunta que não quer calar: “Onde está a agência reguladora do Lula para defender o povo de São Paulo?”. Alô, Aneel!

Vai que é tua

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) ironizou suposta pressão do governo pela remoção dos nacionais que estão de molho na Faixa de Gaza: “Machão esse Lula. Vai fazer o que?”, provocou.

Pompa para o centrão

Se não cancelar de última hora, Lula empossa quinta (8), com pompa, o novo presidente da Caixa, Carlos Vieira. Já gera ciumeira a cerimônia no Planalto, deferência que alguns ministros não tiveram.

Pé-frio ataca novamente

Foi só o presidente Lula e o PT declararem apoio ao peronista Sergio Massa, ministro que comanda a economia arruinada da Argentina, que o libertário Javier Milei abriu vantagem nas pesquisas.

Assim é fácil

A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), que circula em Brasília com Uber bancado pela Câmara, deu apoio à greve dos rodoviários contra pobre. Talíria torrou R$ 1.891,71 com Uber só em outubro, por nossa conta.

Desengaveta

“O que falta ainda para virar realidade?”, reagiu o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) ao lembrete de Arthur Lira, presidente da Câmara, de que descumprir a meta fiscal pode dar em crime de responsabilidade.

Pergunta na Esplanada

Ministro desautorizado continua sendo autoridade?

PODER SEM PUDOR

Santa inspiração

Deus não ajudou o governador catarinense Luiz Henrique (MDB) naquele dia de 2004: ele mostrava orgulhoso às freiras de Nova Trento o projeto de construção do santuário de Madre Paulina, tendo ao lado o autor do projeto, Rafael Grecca, ex-ministro e depois deputado federal e prefeito de Curitiba. Uma das freiras achou-o “carnavalesco” e outra sacramentou: “É incompatível com os ensinamentos da fundadora da Ordem do Sagrado Coração de Jesus…” Construíram um mais simples, sem dinheiro dos contribuintes.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/sem-embaixador-no-catar-brasil-perde-interlocucao/

Sem embaixador no Catar, Brasil perde interlocução

2023-11-08