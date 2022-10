Grêmio Sem entrar em campo há mais de dois meses pelo Grêmio, Ferreirinha pode voltar na última partida da temporada

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

O jogador sofreu toda temporada com problemas musculares e uma hérnia inguinal. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogador sofreu toda temporada com problemas musculares e uma hérnia inguinal. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com contrato renovado no início da temporada de 2022, atacante Ferreirinha, não conseguiu fazer uma temporada boa na Série B. No total, o camisa 10, participou de apenas 15 das 53 partidas do Grêmio até o momento, restando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

O jogador sofreu toda temporada com problemas musculares e uma hérnia inguinal. O atleta passou por cirurgia neste ano. A última vez que o jogador entrou em campo, foi no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, na Arena do Grêmio, em 21 de agosto.

Ferreirinha terá uma única chance para jogar ainda em 2022, na última rodada da Série B. Na semana passada, o jogador ainda estava no departamento médico.

