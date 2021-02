Inter Sem entrar em campo no fim de semana, Inter fica de olho no jogo do Flamengo

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Neste fim de semana, o Inter vai apenas acomapanhar o jogo do principal concorrente pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. O time comandado por Rogério Ceni vai a Bragança Paulista enfrentar a equipe do Bragantino pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro chegou aos 64 pontos na última quinta-feira (04), quando venceu o clássico contra a equipe do Vasco, por 2×0, no Maracanã, e contou com o empate do colorado na Arena da Baixada diante do Athletico, ficando a dois pontos da liderança.

Já o Bragantino também vem de uma vitória, sobre o Atlético Goianiense, por 2×0, na quarta-feira (03). A partida entre as equipes ocorre no domingo (07), às 20h30, com trasmissão da Rádio Grenal.

O Inter, líder do campeonato com 66 pontos, joga apenas na próxima quarta-feira pela 35ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, diante do Sport, às 19h.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

