Brasil Sem ganhadores, Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 33 milhões

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.890 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (19), e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio pague R$ 33 milhões ao ganhador da faixa principal.

Apesar da ausência de ganhadores do prêmio milionário, 49 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 60.620,89 cada. Outros 3.360 bilhetes fizeram a quadra (quatro acertos) e darão aos apostadores R$ 1.262,93. Os números sorteados foram: 15-16-18-32-35-54.

Além do prêmio para quem acerta os seis números, a Mega-Sena também paga valores menores a quem faz a quina ou a quadra. O próximo sorteio será realizado às 20h desta terça-feira (22), com apostas podendo ser feitas até as 19h do mesmo dia, em casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Apostas

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números.

— Quanto custa apostar?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

— Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

* Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

* Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

* Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

* Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

* Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

* Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

* Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

* Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

* Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

* Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Chances

As chances de vencer também variam de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 6), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 42), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 30 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

Se você desembolsar R$ 48 mil e jogar 16 números, terá uma chance em 6.252; com 17 números e R$ 74,2 mil investidos, você tem uma chance em 4.045; com 18 números você paga mais de R$ 111,3 mil e tem uma chance em 2.697; com 19 números desembolsa mais de R$ 162,7 mil e sua chance será uma em 1.845; e com 20 números você paga o valor máximo de R$ 232,5 mil e tem uma chance em 1.292.

