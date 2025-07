Economia Tarifas de Trump impactarão mais o PIB dos Estados Unidos do que o da China e do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Levantamento aponta que indústria e agronegócio (foto) seriam setores mais afetados em exportação e produção. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve levar a uma retração na economia global como um todo. Contudo, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que o próprio PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano deve ser mais impactado do que o chinês e o brasileiro.

Enquanto a economia dos EUA deve sentir uma queda de 0,37% em decorrência das tarifas, a China e o Brasil devem passar, cada um, por uma perda de 0,16%, segundo o levantamento publicado na última semana. No caso brasileiro, isso significa uma perda de R$ 19,2 bilhões no PIB. Essa redução reflete não apenas a diminuição no volume de exportações, mas também uma retração na atividade industrial e agrícola, com repercussões em empregos e investimentos.

Comércio exterior

O comércio mundial, como reflexo direto das medidas protecionistas impostas pelos EUA, deve retrair 2,1%, segundo a CNI, o que significaria uma perda de US$ 483 bilhões no fluxo global. A queda nos fluxos comerciais afeta diretamente países com economia fortemente ligada às exportações, como o Brasil.

Olhando especificamente para o Brasil, é esperada uma queda de R$ 52 bilhões nas exportações e de R$ 33 bilhões nas importações. A redução nas exportações prejudica principalmente os setores mais integrados ao mercado norte-americano.

Dentre os setores mais afetados em produção e vendas, o levantamento destaca os industriais e agropecuários:

* Tratores e outras máquinas agrícolas: -23,61% em exportações; -1,86% na produção;

* Aeronaves, embarcações e outros equipamentos de transporte: -22,33% em exportações; -9,19% na produção;

* Carne de aves: -11,31% em exportações; -4,18% na produção.

Os Estados Unidos são o principal destino dos envios da indústria de transformação brasileira, tendo comprado 78,2% de seus produtos em 2024, o que explica o impacto significativo das tarifas sobre o setor produtivo.

Impactos direcionados

Ademais, a CNI espera que sejam perdidos 110 mil postos de trabalho, sendo:

* -40 mil na agropecuária;

* -31 mil no comércio;

* -26 mil na indústria.

— Olhando por Estado, os mais afetados no sentido de perda de PIB devem ser:

* São Paulo: -R$ 4,4 bilhões;

* Rio Grande do Sul: -R$ 1,9 bilhão;

* Paraná: -R$ 1,9 bilhão;

* Santa Catarina: -R$ 1,74 bilhão;

* Minas Gerais: -R$ 1,66 bilhão.

Complementariedade

A CNI ainda destaca a interdependência que há entre as economias partes. A entidade avalia que “o comércio bilateral é formado por intensos fluxos de insumos produtivos, refletindo a integração das cadeias de valor entre Brasil e Estados Unidos”.

A entidade também questiona a tarifa de 50% aplicada contra o país pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pela sua desproporcionalidade. Partindo de dados da Receita Federal, o levantamento aponta que o Brasil aplicou tarifa real média de 2,7% às importações norte-americanas em 2023. (Com informações da CNN Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/tarifas-de-trump-impactarao-mais-o-pib-dos-estados-unidos-do-que-o-da-china-e-do-brasil/

Tarifas de Trump impactarão mais o PIB dos Estados Unidos do que o da China e do Brasil

2025-07-20