Brasil Pix parcelado vira complemento de crédito dos brasileiros, mostra Google

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Estudo revela que o Pix, lançado em novembro de 2020, já é utilizado por 92% das pessoas adultas no País. (Foto: Reprodução)

O Pix tem se tornado destaque entre os meios de pagamento dos brasileiros, principalmente com novas ferramentas, e se tornou um complemento do cartão de crédito pelos brasileiros, mostra pesquisa do Google.

O estudo revela que o Pix, lançado em novembro de 2020, já é utilizado por 92% das pessoas adultas no país e movimentou R$ 64 bilhões em 2024.

Em segundo lugar, o cartão de crédito segue como o meio de pagamento mais usado, sendo que 58% das pessoas tem gastado mais nesse meio nos últimos 5 anos.

Esse cenário é impulsionado pela classe A, que usa o cartão de crédito devido aos programas de recompensa ou vantagens, e pela classe D e E, que indicam o aumento de limite como fator essencial.

Mas, um movimento interessante surgiu no último ano. A ferramenta do Pix parcelado — que deve ser lançado ainda em setembro deste ano, mas que já está disponível em algumas instituições financeiras — já é conhecido por 52% das pessoas e disputa o lugar com o cartão de crédito devido à situação econômica vivida pelas pessoas.

De acordo com o Google, os brasileiros utilizam o cartão de crédito em compras de alto valor, mas, quando não querem comprometer o limite da conta com outros consumos, as pessoas preferem o parcelamento no Pix.

A ferramenta funciona dessa maneira: o valor do Pix é creditado em parcelas na conta do usuário e é recebido instantaneamente na conta do destinatário informado por ele.

Por exemplo, na compra de passagens ou estadias em hotéis, eletrônicos e móveis, o brasileiro recorre ao cartão de crédito no ambiente digital. E isso fez com que a emissão de cartões tenha mais que triplicado na última década.

Já no caso de assinaturas, consumo em aplicativos de entrega, compras online e pagamentos a familiares, o Pix é o protagonista.

Quando se trata do ambiente presencial, segundo o Google, o Pix é preferência para compras do dia a dia, restaurantes, entretenimento e prestadores de serviço.

Em entrevista, Gustavo Pena, head de Indústria e Fintechs do Google, disse que existe uma “complementariedade dos meios de pagamentos, alguns tradicionais — como o cartão de crédito — em conjunto de outros mais inovadores — como o Pix […] eles vão coexistir, mas também com outros meios de pagamentos que estão por vir”.

Dessa maneira, atualmente cerca de 9 em cada 10 lojistas já possuem a opção de pagamento via Pix em seus negócios e a maioria prefere, inclusive, esse meio de pagamento.

A pesquisa do Google também mostra que o Pix é considerado o meio de pagamento do futuro por 86% das pessoas, em comparação com o cartão. Já 80% afirmaram que a ferramenta é mais rápida e 75% indicaram ser mais fácil de usar.

“A gente percebe um consumidor mais empoderado com suas finanças, utilizando mais do mercado digital para fazer pagamento do dia a dia. A gente percebe essa evolução do ponto de vista do consumidor e o Pix vem como facilitador”, avaliou Thais Melendez, líder de Insights Estratégicos do Google.

No ano passado, a empresa incluiu transferências Pix na sua carteira digital, o Google Pay.

Pensando em novos negócios no meio de pagamentos, Melendez disse que a companhia tem como objetivo atender as preferências de pagamentos do consumidor e que o Pix tem sido um grande chamariz na carteira.

Perfil

O levantamento realizado pelo Google mostra que a aderência do Pix cresce em todas as classes sociais, faixas etárias e regiões.

Mas, destaca-se que as pessoas com 18 a 24 anos utilizam mais a ferramenta, representando 76%, enquanto na outra ponta somente 42% das pessoas acima de 55 anos usam o Pix.

Entre os segmentos, o Pix por transferência é o mais conhecido, indicado por 84% dos brasileiros, seguido do Pix por QR Code e Pix por aproximação. (As informações são da CNN Brasil)

