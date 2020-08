Por Redação Rádio Grenal | 17 de agosto de 2020

O colorado tenta deixar para trás a derrota contra o Fluminense. Após a partida deste domingo, o técnico Eduardo Coudet salientou os próximos dois jogos como oportunidades para a conquista de seis pontos na tabela. Primeiro, contra o Atlético-GO, na quarta-feira (19), às 20h30. Depois, contra o Atlético-MG (22), no domingo, às 19h.

Mas agora o colorado precisará lidar com uma baixa importante no elenco: Paolo Guerrero. O peruano rompeu o ligamento do joelho direito e está fora do restante da temporada. Com isso, Coudet precisará repensar o ataque colorado. A opção mais provável, é Willian Pottker, que até substituiu o peruano na partida contra o Fluminense. Há ainda Yuri Alberto, recém chegado, e que disputou alguns minutos neste final de semana. O jovem de 19 anos chegou ao colorado como uma promessa para o ataque colorado.

Nesta segunda-feira (17), após a delegação retornar do Rio de Janeiro, o grupo de jogadores foi direto ao CT para realizar a primeira atividade mirando o duelo do meio da semana. A tendência é que Coudet entre em campo com força total nesta quarta-feira (19). Além de Guerrero, Rodrigo Dourado, Nonato, e Uendel seguem fora.

O colorado é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com seis pontos, e enfrenta o Atlético-GO, na quarta (19), às 20h30, no Estádio Beira Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas