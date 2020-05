Mundo Sem isolamento, Suécia tem maior mortalidade per capita por Covid-19 da Europa e imunidade abaixo do esperado

21 de Maio de 2020

A Suécia, que optou por não impor medidas restritivas de isolamento social, se tornou o país com maior número de mortes per capta por coronavírus na Europa nos últimos sete dias. Entre os dias 12 e 19 de maio, morreram, em média, 6,25 pessoas a cada milhão de habitantes por dia no país, segundo dados do site Ourworldindata.org nesta quarta-feira (20).

Em segundo lugar ficou com o Reino Unido, com 5,75 mortes por milhão. Considerando todo o período da pandemia, a Suécia teve menos mortes per capita do que o Reino Unido, Espanha, Itália, Bélgica e França, que optaram por quarentenas e outras medidas mais rígidas. Porém, entre os países nórdicos, ficou bem acima de seus vizinhos.

No geral a Suécia soma atualmente 31.523 casos, de acordo com a universidade Johns Hopkins, e 3.831 mortes. Segundo a Reuters, o número de mortos no país equivale a mais de três vezes o total combinado da Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, todos os países com sistemas de bem-estar e dados demográficos semelhantes.

Pouca imunidade

A estratégia sueca tem sido bastante criticada por ser considerada perigosa, mas foi desenvolvida por uma equipe de cientistas, e é defendido pelo epidemiologista-chefe do governo, Anders Tegnell, como uma forma de criar a polêmica imunidade de rebanho.

No entanto, um estudo sueco divulgado nesta quarta-feira descobriu que apenas 7,3% dos moradores de Estocolmo desenvolveram anticorpos contra o coronavírus até o final de abril, uma porcentagem considerada abaixo do esperado.

Segundo a Reuters, o número de pacientes com Covid-19 em terapia intensiva na Suécia caiu um terço em relação ao pico no final de abril e as autoridades de saúde dizem que o surto está diminuindo. No entanto, como mostram os dados dos últimos sete dias, as mortes estão crescendo.

